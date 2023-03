La relación entre el sabotaje del Nord Stream y Ucrania hacen estallar a Zelenski

Europa Press via Getty Images

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha mostrado muy crítico durante la mañana del viernes con las informaciones de The New York Times, en las que se acusó a grupos ucranianos de estar implicados en el sabotaje del gasoducto Nord Stream en el pasado mes de septiembre.

"Son unas informaciones muy peligrosas", afirmó el máximo mandatario de Ucrania. Además, durante la visita a Ucrania de la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, reiteró que la única intención es la de "seguirle el juego a Rusia".

"Los ucranianos no hicieron esto", recalcó un Zelenski muy molesto con el medio norteamericano. Pero no acabó aquí su intervención, ya que aprovechó para cargar contra las empresas que buscan utilizar nuevas hipótesis para así poder justificar su operaciones comerciales con el gigante euroasiático.

Zelenski ve muchos intereses cruzados

Zelenski se acordó también de algunos de los líderes internacionales que pertenecen a la UE o la OTAN. "Estamos luchando contra el enemigo: Rusia. Y también contra aquellas personas que, aparte del dinero, no ven nada más que sí mismos, incluso miembros de la UE o de la OTAN", en su objetivo de mantener sus negocios con Moscú.

Por otro lado, el jefe del Estado ucraniano señaló que la aparición de estas informaciones podrían tener como objetivo “ralentizar el envío de ayuda a Ucrania”, y calificó estas noticias de “desinformación”.

“Creo que es muy peligroso que ciertos medios independientes, por los que siempre he tenido un gran respeto, estén dando estos pasos”, agregó Zelenski. “Creo que es un error, y que sólo beneficia a la Federación Rusa” o a “grupos económicos que están interesados en que no se adopten sanciones fuertes” contra Rusia.

Estas declaraciones llegan tras varias informaciones de Inteligencia, a las que pudieron acceder autoridades estadounidenses, en las que se relacionaba a un grupo pro-ucraniano como principal sospechoso del sabotaje del Nord Stream. Pese a esto, The New York Times también sostiene que Zelenski no habría estado al tanto de lo ocurrido.