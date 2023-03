"Duraríamos cinco días" en una guerra: la alerta sobre el poderío militar de Reino Unido

Comienzan a surgir dudas sobre el papel de Reino Unido como la gran potencia militar europea de la OTAN. Incertidumbre que llega incluso al propio Parlamento británico. Según ha publicado El Confidencial, en sus Cortes se ha llegado a valorar la advertencia que realizó un general estadounidense -cuya identidad no trascendió, pero se trata de alto rango- sobre las continuas reducciones de sus capacidades militares.

Fue el diputado tory Tobias Ellwood, presidente del comité de Defensa de la Cámara de los Comunes, el que hizo un comentario que disparó ciertas alarmas o que evidenció que el debate está muy vivo en plena guerra de Ucrania. “Duraríamos unos cinco días” en caso de guerra, explicó el conservador, en referencia a la situación que se vive tras enviar armamento a Ucrania y en medio de una espiral inflacionista ingente. "Un escenario realmente sombrío", añadió.

Según el análisis del citado medio, se trata de los efectos derivados de la Revisión integrada que fue presentada en 2021 como una estrategia para enfocar la modernización del Ejército británico primando ámbitos como internet, data, inteligencia artificial y robótica, frente a las “capacidades obsoletas”. El expremier Boris Johnson dio más pistas: "Los viejos conceptos de enfrentarse a las batallas en Europa con tanques han terminado".

No obstante, el armamento convencional -véanse obuses, tanques, aviones de combate…- que se utiliza en la invasión rusa está probando que los Ejércitos necesitan los clásicos elementos para enfrentarse a un conflicto en suelo europeo. Y, precisamente, el informe publicado por el thin tank Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) -por cierto, británico- arroja datos que apuntan a cierta pérdida de poderío de Londres como la gran pieza de la OTAN en Europa. Sobre todo, en favor de Francia.

Si Reino Unido destinó 58.000 millones de libras a Defensa el pasado año, 13.000 millones de libras más que Francia, el Ejército galo dispone de más aviones de combate, más fragatas y más tropas con menos presupuesto. En materia de efectivos, los galos tienen 203.250 efectivos y los británicos, 150.350. En cuanto a capacidad nuclear, Francia dispone de cuatro submarinos y cuatro aviones desde los que disparar un misil con ojiva. Reino Unido solo cuatro submarinos. El horizonte en materia de tanques tampoco es más prometedor, la reducción futura dejaría a París con mayor número de Leclerk frente a los Challenger ingleses.

Por eso, la incógnita es si realmente hay riesgo de que el Reino Unido sea reemplazado por Francia, o Alemania, como la principal potencia militar europea. En ese sentido, y según recogió El Confidencial, el general de brigada e integrante del mencionado think tank Ben Barry fue preguntado por esta cuestión afirmando que "yo diría que el jurado está fuera. Si los planes del ministerio de Defensa se concretan, se abordarán algunos de estos déficits, pero no todos…. Ahora bien, si serán abordados lo suficientemente rápido, esa es ya otra cuestión que queda abierta".

Barry también abrió otra reflexión, a tenor de lo que se está comprobando en la guerra de Ucrania: "Plantea preguntas incómodas en términos del tamaño de las reservas británicas de repuestos y municiones y su capacidad para sostener una alta intensidad de combate". También cuestionó el argumento de que Reino Unido tiene que atender al frente del Indo-pacífico: "Las tropas no pueden estar en dos lugares a la vez".

La clave: el mar

No opina lo mismo James Rogers, cofundador de Council on Geostrategy, al señalar que "no hay absolutamente ningún riesgo de que el Reino Unido sea reemplazado como la principal potencia militar de Europa" o que "el poder militar no se trata simplemente de la cantidad de personal de servicio, buques de guerra o aeronaves”. A su juicio, “se trata principalmente de cómo se sistematizan y habilitan las fuerzas y el equipo a través de complejos sistemas de mando y control y cadenas logísticas".

Además, Rogers puso el foco en un factor clave que diferencia al Ejército de Reino Unido, una de sus fortalezas históricas. El mar. “El Reino Unido ha invertido mucho en estos en los últimos años; también ha priorizado sus capacidades bélicas expedicionarias y tiene acceso a tecnología más avanzada. Por ejemplo, el Reino Unido puede organizar un grupo completo de ataque de portaaviones de quinta generación y desplegarlo en cualquier parte del mundo. Ningún otro país europeo tiene acceso a tal fuerza. Francia solo tiene un portaaviones más pequeño con aviones de cuarta generación a bordo; y cada pocos años deja de estar disponible debido a la necesidad de repararlo y reacondicionarlo".