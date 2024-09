Resuelven el gran misterio del ADN de Cristóbal Colón

La figura de Cristóbal Colón ha estado rodeada de mitos e incógnitas desde hace más de 500 años. Uno de los mayores enigmas, sin embargo, gira en torno a su origen. El documental Colón ADN, su verdadero origen busca resolver esta pregunta con la ayuda de la ciencia.

La versión oficial ha aputnado durante siglos a Génova como lugar de nacimiento del navegante. Otas hipótesis, sin embargo, han sugerido que sus orígenes podrían estar en Mallorca, Galicia, Portugal o, incluso, Córcega. Ahora, una investigación promovida por el historiador Marcial Castro en 2002 ha recopilado evidencias para ofrecer una respuesta definitiva a esta incógnita, según ha publicado el medio Muy Interesante.

En 2003 los restos de Cristóbal Colón y su familia fueron exhumados de la Catedral de Sevilla para llevar a cabo un análisis exhaustivo de su ADN. Este estudio, liderado por el catedrático en medicina forense José Antonio Lorente y en colaboración con el profesor Marcial Castro, ha permitido la inclusión de análisis antropológicos, radiológicos y edafológicos que han arrojado resultados inesperados.

Tras 20 años de investigación, los resultados finales están listos para ser revelados en este documental. José Antonio Lorente afirma que "no se pretende demostrar una cosa diferente a la verdad". La idea no es poner nada en duda, no es dudar, se trata de "afirmar la verdad sea la que sea". Que la investigación haya durado tanto se debe a que la tecnología del ADN no permitía sacar resultados de unos huesos con un estado de descomposición tan avanzado. "Era eficaz pero no eficiente", agrega el profesor Lorente.

El ADN ha sido crucial para poner a prueba diversas teorías sobre su origen. La investigación estuvo detenida durante 16 años, aunque la tecnología de 2003 ya era lo suficientemente robusta y capaz de analizar restos óseos de más de 500 años. Sin embargo, en el caso particular de Cristóbal Colón y sus familiares —su hijo Fernando y su hermano Diego— se enfrentaron a dos grandes desafíos: por un lado, la cantidad de muestra ósea que los conservadores de la catedral de Sevilla permitieron tomar era muy pequeña, y por otro, el estado de degradación de esos huesos era muy avanzado.

Ante esto, el equipo del profesor Lorente, consciente de la importancia de este material genético, decidió detener la investigación para no desperdiciar las muestras. Pero 20 años después los avances tecnológicos han mejorado la capacidad de extracción y purificación del ADN a partir de material óseo y dental, permitiendo obtener mayor información con una cantidad mínima de ADN, según remarca el mismo medio.

El material óseo fue enviado tanto a Florencia (Italia) como a Texas (EEUU), a laboratorios que trabajaron de forma independiente, sin comunicación entre ellos ni con el laboratorio de Granada. Esto es esencial, ya que, para asegurar la validez científica, los resultados deben ser confirmados de manera sistemática y reiterada por laboratorios independientes. "No sirve con que un laboratorio llegue a una conclusión", dice Lorente, "las conclusiones en ciencia tienen que estar confirmadas por otros laboratorios".

"Colón tuvo que nacer en algún sitio", afirma Lorente. Hasta 25 naciones se disputan la nacionalidad de Cristóbal Colón: italiano (genovés), portugués (tres orígenes), polaco, croata, escocés, noruego, ruso… Y dentro de España, gallego, valenciano, vasco... "No son teorías gratuitas", pues están basadas en alguna evidencia, afirma Lorente. De ahí que el ADN sea la piedra angular que nos pueda dar la respuesta.

El documental Colón ADN, su verdadero origen ha sido producido por Story Producciones y coproducido con RTVE, en colaboración con la Universidad de Granada. Este plantea resolver una incógnita histórica y, para ello, invita al espectador a reflexionar sobre cómo los descubrimientos científicos pueden modificar nuestra visión del pasado. Tras décadas de incertidumbre y debate, este proyecto podría ofrecer la respuesta definitiva sobre el origen del hombre que cambió la historia de la humanidad.