Ucrania avanza en suelo ruso y los nervios se multiplican en Moscú. Para muestra, un botón: un diputado ruso ha cuestionado los informes oficiales sobre la incursión en Kursk, haciéndose eco de las preocupaciones de los propagandistas del Kremlin sobre la respuesta oficial al avance enemigo. Demasiado blanda, entienden. Este fin de semana se cumple un mes de la andanada de Kiev y el Gobierno ruso hace como el que oye llover.

El político nacionalista Yevgeny Fedorov, coordinador del Movimiento de Liberación Nacional de Rusia, que defiende la integridad territorial del estado, ha criticado la narrativa oficial de Moscú, que ha restado importancia a la incursión de Ucrania. Fedorov añadió que no se había mencionado que las tropas de la OTAN fueran expulsadas de Kursk, repitiendo la retórica de Moscú que afirmaba que el bloque había participado en la ofensiva. Sin embargo, la OTAN dijo que no había recibido ninguna advertencia y que no había desempeñado ningún papel en la primera intrusión y captura de territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial.

Putin ha quitado hierro hasta ahora a la incursión, calificando inicialmente la operación de "provocación a gran escala" y sin considerar la captura de casi 1.300 kilómetros cuadrados, según afirma Kiev. Sin embargo, fue una amenaza suficiente para retirar las tropas de la región ucraniana de Donetsk, donde las fuerzas rusas están avanzando hacia el centro de Pokrovsk.

"El gobernador (de Kursk) anunció que se habían evacuado 10 pueblos más. Si no hay una ofensiva, ¿por qué evacuar los pueblos?", preguntó Fedorov en un vídeo publicado por el asesor de asuntos internos de Ucrania, Anton Gerashchenko.

Fedorov informó que la ciudad de Kurchatov, en Kursk, a unos 110 kilómetros de la frontera con Ucrania, estaba cerrada. "Esto significa que los combates se están desplazando hacia Kurchatov", añadió. "Las tropas enemigas ya están avanzando con bastante seriedad y eficacia".

También criticó la "propaganda oficial" en los días posteriores a la incursión en Kursk, que intentó presentar como si se tratara de la "última salida de la tumba" de las fuerzas ucranianas. "Es ridículo", dijo Fedorov, que también es presidente del comité de política económica del parlamento ruso. "Decenas de millones de personas estaban convencidas de ello".

No son buenas noticias

La incursión aparentemente ha dejado a los defensores del Kremlin luchando por responder al mayor desafío que enfrenta Putin desde la marcha de junio de 2023 sobre Moscú por parte del grupo de mercenarios Wagner, liderado por su difunto líder, Yevgeny Prigozhin .

Vitaly Tretyakov, comentarista habitual del programa 60 Minutes en EEUU, dijo la semana pasada que la pregunta que más se hacían los ciudadanos rusos era: "¿Qué está pasando en la región de Kursk?". "La gente simplemente no puede entender por qué todavía no sabemos quién será responsable de esto", dijo en un video compartido por la observadora rusa Julia Davis. "Junto con lo que sucede en Kursk, observamos la grandeza de las armas estadounidenses", dijo la cineasta Karen Shakhnazarov en Evening With Vladimir Solovyov. Se trata de un programa de uno de los mayores propagandistas del Kremlin.

Mientras tanto, el centro de estudios independiente estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) dijo el martes que la incursión probablemente no ha cambiado aún el pensamiento estratégico de Putin de que Moscú puede "subsumir lenta e indefinidamente" a Ucrania mediante avances graduales.