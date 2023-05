Rusia desmiente al jefe del Grupo Wagner

ALEXEY DRUZHININ/SPUTNIK/AFP via Getty Images

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que la operación en Ucrania está siendo "muy, muy difícil", y ha reconocido que los objetivos iniciales de la invasión rusa "están todavía lejos de su completa ejecución".

En una entrevista con la cadena serbia ATV, Peskov ha actualizado la situación en el frente, acusando a Occidente de estar alargando la contienda: "¿Por qué ha pasado un año y todavía queda tanto por hacer? La operación militar especial comenzó como un conflicto entre Rusia y Ucrania. (...) Pero en realidad en ese momento era difícil imaginar que los miembros de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos, primero indirectamente y luego directamente, interferirían en ese conflicto".

También ha asegurado que lo que Rusia hace "no es la guerra", ya que "hacer la guerra es algo completamente diferente, es la destrucción total de la infraestructura, la destrucción total de las ciudades, etc". "No hacemos eso", ha insistido el portavoz, "estamos tratando de salvar la infraestructura y estamos tratando de salvar vidas humanas".

Sobre las declaraciones de Prigozhin: "No mencionaré el nombre de nadie..."

Sobre la ofensiva en Bajmut, Peskov cree que "será puesta bajo control ruso" tarde o temprano, aunque ha calificado los combates en la ciudad ucraniana de "bastante intensa".

También ha negado las declaraciones del Grupo Wagner, que han acusado a Rusia de no enviar los soldados necesarios a la ciudad y a los militares rusos de abandonar sus puestos: "No mencionaré el nombre de nadie, pero diré que, independientemente de lo que digan y de las declaraciones que hagan, hablamos de las fuerzas armadas de la Federación Rusa. Esas son todas las fuerzas rusas, son todas las mismas y persiguen siempre el mismo objetivo".