Rusia despliega su armamento militar a las puertas de la OTAN

AFP via Getty Images

Rusia continúa ‘jugando con fuego’ a las puertas de la OTAN. La flota rusa en el Mar Negro ha notificado a Bulgaria que va a prorrogar hasta el próximo sábado 19 de agosto las maniobras militares que está llevando a cabo en parte de la zona económica exclusiva del país.

Cabe recordar que Bulgaria, además de ser un país miembro de la OTAN, también forma parte de la Unión Europea. Moscú ya había notificado el pasado día 27 a Bulgaria el establecimiento de una zona de alerta temporal en el Mar Negro debido a fuego artillero y misiles, que debería haber terminado el día 7, una fecha que se ha ampliado ahora.

Tal y como recoge EFE, desde Defensa subrayan que no hay motivo de preocupación ya que esas maniobras se ejecutan lejos de las aguas territoriales de Bulgaria. Sin embargo, sí que consideran que no se trata de buenas prácticas “pese a que no violan las normas internacionales”.

La OTAN alerta: “Se han creado nuevos riesgos de error de cálculo”

El pasado 27 de julio, la Alianza condenó el comportamiento “peligroso” de Rusia en el Mar Negro y denunció los intentos rusos de bloquear las exportaciones de cereales de Ucrania .

“El área de advertencia dentro de la zona económica exclusiva de Bulgaria ha creado nuevos riesgos de error de cálculo y escalada, así como serios impedimentos a la libertad de navegación”, resaltó entonces la OTAN, añadiendo que los aliados “continúan sus actividades regulares de vigilancia reforzada en la zona de responsabilidad de la OTAN”.

La alerta rusa supone de facto un bloqueo naval sobre tres cuartas partes de la zona exclusiva económica que, según el derecho internacional marítimo, se extiende hasta 200 millas de donde acaban las aguas territoriales.

“Lo que está haciendo Rusia tiene como objetivo bloquear la libre navegación en el Mar Negro, algo que está regulado por tratados internacionales que Rusia no respeta”, ha denunciado este miércoles el ministro de Defensa, Todor Tagarev, en una entrevista con la edición en búlgaro del canal de noticias Euronews.