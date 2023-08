Rusia eleva el tono para la paz en Ucrania

SPUTNIK via via REUTERS

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, aseveró hoy que Moscú no necesita dialogar de paz con Ucrania hasta que ella no lo pida de rodillas, al comentar la reunión de una treintena de países celebrada en la ciudad saudí de Yeda para buscar una solución al conflicto.

"No necesitamos ningún diálogo. El enemigo debe venir arrastrándose de rodillas, suplicando clemencia", aseveró.

El también expresidente, uno de los principales halcones de Rusia, afirmó respecto a la reunión de Yeda que "es difícil criticar en deseo a poner fin a una guerra".

Dijo que cualquier propuesta de paz solo puede ser exitosa si cumple tres condiciones básicas. "La primera: la participación de ambas partes del conflicto, algo que no sucede" ya que Rusia no fue invitada a dicha reunión, indicó. "La segunda: tomar en cuenta el contexto histórico. Y es el siguiente: Ucrania no existía como país antes de 1991. Es una esquirla del Imperio ruso", ahondó.

Concluyó que también es necesario "tomar en cuenta la realidad actual", que en su opinión radica en que "Ucrania está en una fase de semidescomposición, y parte de sus territorios retornaron a Rusia".

"El intermediario que esté dispuesto a reconocer estos aspectos evidentes, tiene oportunidad para el éxito. El resto, ninguna", zanjó.

Tras las frustradas negociaciones de paz de Estambul de abril de 2022, Rusia ha reiterado que no se opone al diálogo con Ucrania para poner fin al conflicto, pero acusa a Kiev de no estar dispuesto al diálogo.

Ucrania, por su parte, exige como condición para el inicio de las negociaciones la retirada de las tropas rusas a las fronteras de 1991, que incluirían la anexionada península de Crimea, liberación de todos los prisioneros de guerras y considerables reparaciones, algo que Rusia considera inadmisible.

Rusia ya acusó esta semana a las potencias occidentales de intentar crear una coalición antirrusa durante esta reunión, que la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, definió como un "engaño" y una "puesta en escena" de la "Fórmula Zelenski", que considera que "no tiene nada que ver con la paz".

Qué ha pasado en Yeda

Los participantes de la reunión internacional celebrada el sábado en Arabia Saudí para abordar la guerra de Ucrania acordaron "continuar" las consultas internacionales con el objetivo de "allanar el camino hacia la paz", según un comunicado publicado anoche.

La nota, difundida por la agencia de noticias oficial saudí SPA, indicó que "los participantes coincidieron en la importancia de continuar la consulta internacional e intercambiar puntos de vista de manera que contribuyan a construir un terreno común que allane el camino hacia la paz".

Asimismo, se subrayó la "importancia de beneficiarse de las opiniones y propuestas positivas que se discutieron en el encuentro", según SPA, que no aportó más detalles sobre el contenido de la reunión, a la que acudieron representantes de "más de cuarenta" países.

Este mismo domingo, el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, dijo que durante el encuentro del sábado "se expresaron diferentes puntos de vista" sobre los principios clave de la fórmula de paz ucraniana, pero que hubo "coincidencia" en cuanto a "la inviolabilidad de la integridad territorial".

La reunión de Yeda se celebró a puerta cerrada y con la condición de total discreción respecto al contenido, como ocurrió con la anteriormente celebrada en Copenhague. La cita reunió a altos responsables no sólo de potencias occidentales, sino también de algunos países considerados aliados de Rusia como la India y Brasil, además de China, que mantiene buenas relaciones con Arabia Saudí.

Este encuentro contó con la presencia de asesores de jefes de Gobierno y de representantes de ministerios de Exteriores, y se espera que allane el camino hacia una cumbre de líderes que Kiev aspira a organizar este otoño en torno a la Fórmula de Paz de Volodimir Zelenski.