Rusia emite una orden de captura para la modelo de OnlyFans que hizo topless en Moscú

Se llama Lolita Bogdanova, tiene 24 años y es de origen ucraniano. Esta joven, modelo de profesión, se acaba de convertir en la última diana de la persecución de Rusia. Su delito: hacerse fotos sexuales ante la Catedral de San Basilio, en la Plaza Roja de Moscú. El templo ortodoxo, mundialmente famoso por sus cúpulas en forma de bulbo, y los pechos al aire de la joven no casan, a ojos de las autoridades locales.

Según informan medios como The Daily Star y The New York Post, la chica tomó vídeos y fotos en topless que colgó luego en OnlyFans, la plataforma de micromecenazgo de contenido adulto y pornográfico, y ahora se ve perseguida, dentro de la cruzada del Kremlin contra comportamientos que considera poco edificantes.

La modelo posa ante la catedral mientras toca sus pechos, hasta que en un momento dado se levanta el jersey y los deja a la vista. Bogdanova ha informado de que funcionarios rusos dieron la orden de encontrarla y que, finalmente, firmó un acuerdo para no salir de Rusia hasta que se pudiera investigar el asunto.

El diario norteamericano indica que según imágenes publicadas en su cuenta de Instagram es posible que haya escapado a Estados Unidos, no obstante. Y es que toda la polémica viene por unas fotos que no son actuales, sino tomadas en 2021, antes de que se iniciara la invasión de Ucrania, que esta semana cumple dos años.

La mujer, que publica en OnlyFans como Lola Bunny, se disculpó con cualquiera que se sintiera ofendido por cuestiones religiosas, alegando que no era ella quien había subido las imágenes. Un miembro de alto rango de la Iglesia local dijo que la joven debería mostrar "arrepentimiento" por sus "payasadas".

La persecución de Bogdanova por parte de Rusia se produce cuando los líderes de línea dura del Kremlin han lanzado una nueva ola de acusaciones contra supuestos "enemigos" o "desviados" de la nueva ortodoxia más conservadora de Rusia, al tiempo que actúan para silenciar a los sacerdotes que han pedido la paz en Ucrania.

Mientras tanto, OnlyFans ha adoptado una postura pacifista contra Rusia por su invasión de Ucrania en 2022, bloqueando las cuentas de creadores rusos, de acuerdo con las sanciones impuestas a Moscú.