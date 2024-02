Una modelo rusa es detenida por ayudar a Ucrania

Los opositores rusos están denunciando un recrudecimiento en la persecución por parte del Gobierno de Vladimir Putin, coincidiendo con que se aproximan las elecciones presidenciales, el próximo 17 de marzo.

Una de las últimas víctimas de estas redadas es una modelo y fotógrafa, llamada Nadine Geisler, una pacifista que ayudaba a refugiados ucranianos, afectados por la guerra de invasión lanzada por su país hace casi dos años.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según informa el portal independiente Mediazona, la joven ha sido arrestada bajo cargos penales por socavar la seguridad del Estado, supuestamente. En concreto, se la acusa de publicar en Instagram información sobre la recogida de ayuda humanitaria para el Regimiento Azov del ejército ucraniano, en agosto pasado. Rusia incluyó a este grupo en la lista negra como organización "terrorista" a mediados de 2022.

Se formó en 2014 como una unidad paramilitar voluntaria de extrema derecha, que luchaba contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Posteriormente fue reformada e integrada en la guardia nacional local. Rusia ha utilizado los vínculos pasados de Azov con el extremismo de derecha para justificar su invasión y su plan de "desnazificación" de Ucrania.

Geisler, de 28 años, ha negado cualquier relación con la cuenta de Instagram señalada por las autoridades rusas. Su abogado sostiene en el citado medio que el perfil -eliminado desde entonces- puede haber sido creado por personas que deseaban "deshacerse de las personas que quieren ayudar a su país". La venganza, algo típico, también, en todos los conflictos.

El Tribunal de Distrito de Sverdlovsk de Belgorod ha puesto a la modelo en prisión preventiva durante dos meses hasta el 31 de marzo, añade Mediazona. Se enfrenta a hasta siete años de prisión si es declarada culpable de pedir acciones que socaven la integridad territorial de Rusia. Geisler fue detenida el jueves, a su regreso a Rusia en tren. Dijo que huyó a Georgia en mayo del año pasado, poco después de que las autoridades rusas detuvieran a una joven que había donado a su causa.

Geisler contó su experiencia en una entrevista de noviembre de 2023 con un sitio de noticias en ruso conectado a Radio Free Europe. "El día antes de irme tenía la melena roja hasta los muslos", dijo durante la entrevista. "Me corté el pelo. Cambié diez coches mientras conducía por Rusia. Cuando crucé la frontera con Bielorrusia, me pareció que no respiraba siquiera".

Moscú ha vetado a la empresa matriz de Instagram, Meta, por considerarla "extremista", poco después de invadir Ucrania.