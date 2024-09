Rusia encuentra dos nuevos hijos secretos a Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, tendría dos hijos ocultos con la ex gimnasta olímpica Alina Kabaeva, además de las tres ya reconocidas, Maria Vorontsova, Katerina Tikhonova y otra hija ilegítima con Svetlana Krivonogikh, según un informe de Expediente. Los detalles fueron verificados mediante varias fuentes abiertas, según el propio medio, que cita a una fuente de su personal doméstico. Aunque cuentan con imágenes de los hijos del presidente ruso, han decido no hacerlas públicas por razones éticas,

Según resalta el informe, existen varias evidencias de dicha relación, como por ejemplo que los supuestos hijos ocultos del mandatario ruso no hayan asistido a la escuela, no viajen en vuelos comerciales o tengan identidades encubiertas desde pequeños.

"No se pueden encontrar en bases de datos públicas, ya que han tenido identidades encubiertas desde la infancia, algo que normalmente se hace con espías o individuos bajo protección estatal. Solo los parientes cercanos conocen sus fechas de nacimiento. No vuelan en vuelos comerciales, tienen jets privados. No asisten a escuelas ni jardines de infancia, sino que tienen tutores privados. Viven en residencias bajo la protección del FSO (Servicio Federal de Protección) y rara vez ven a su padre. Son los hijos de Vladimir Putin", afirma el artículo.

De acuerdo con SonntagsZeitung, el primer hijo de Putin nació en 2015 en Suiza, mientras que su segundo hijo nació en 2019 en Moscú. También se descubrió que ambos vivían aislados en residencias presidenciales en Valdai o en Sochi, donde tenían poca relación con sus compañeros. Además, relatan una infancia abordo de jets privados, helicópteros o incluso yates.

"Hay cuatro niñeras, algunas de las cuales fueron anteriormente limpiadoras en la residencia de Valdai. Trabajan en parejas durante dos semanas a la vez, viviendo con la familia durante ese periodo antes de ser reemplazados por otra pareja. Trabajan en turnos de 12 horas" señalaron los periodistas.

"El estilo de vida de los chicos refleja el de su padre. Tienen chefs personales que preparan comidas individuales para ellos. Al igual que Putin, tienen sus propias tazas y beben exclusivamente de ellas. Los agentes de seguridad del Servicio de Seguridad Presidencial siempre están cerca... Por las noches, Putin juega al hockey con su hijo mayor en una pista de patinaje construida en Valdai... Los chicos son enseñados por varios tutores ingleses y alemanes. Es probable que los padres esperen que sigan los pasos de su madre y se conviertan en atletas profesionales. Casi todas las residencias tienen un complejo deportivo con gimnasio y piscina", detallan los investigadores, quienes aseguran que sus hijos se sienten especiales y son conscientes de su situación.