Rusia no se fía de sus misiles

Rusia está utilizando las aguas del Mar Caspio para lanzar misiles sobre Ucrania. Así lo ha anunciado el portavoz de las Fuerzas Navales de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, en declaraciones recogidas por The New Voice of Ukraine. En este sentido, precisó que, aunque en el Mar Caspio hay portamisiles capaces de lanzar misiles de crucero Kalibr desde el mar, esta región se utiliza principalmente para ataques aéreos.

"Sí, también hay portamisiles en el Mar Caspio que pueden lanzar misiles Kalibr, pero los rusos utilizan más a menudo el Mar Caspio para lanzar ataques desde el aire. Entran específicamente en esta zona de agua y desde donde tienen líneas de lanzamiento para disparar contra Ucrania", explicó.

Esto podría deberse, según Pletenchuk, a que los rusos no se fían de sus propios misiles y quieren evitar los estragos que podría causar en su propio territorio: "Lo hacen probablemente para que, en caso de un lanzamiento inusual de misiles viejos, haya suficientes misiles para evitar víctimas entre su propia población civil".

El portavoz de las Fuerzas ucranianas añadió que el Mar Caspio es una de las cinco bases principales de la Armada rusa. Esta región también es estratégicamente importante debido a su conexión con la cuenca Azov-Mar Negro a través del Canal Volgodon, a través del cual las fuerzas rusas transfirieron sus buques entre las regiones.

USM informó anteriormente que los drones del Ministerio de Defensa de Ucrania atacaron por primera vez barcos rusos en el Mar Caspio a una distancia de 1.500 km de la frontera. Así, como consecuencia del ataque de la mañana del 6 de noviembre, al menos dos barcos resultaron dañados en la República de Daguestán.