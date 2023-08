Rusia niega estar detrás de la muerte de Prigozhin

El Kremlin ha salido al paso de las "especulaciones" surgidas tras la muerte del jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, y ha negado cualquier implicación en la caída del avión en el que viajaba. "Es una absoluta mentira", ha sentenciado el portavoz presidencial, Dimitri Peskov.

Peskov ha atribuido los rumores a intereses occidentales y ha instado a basarse únicamente en los "hechos", pese a que considera que aún deben conocerse todas las circunstancias en las investigaciones que ya han abierto las instituciones oficiales en Rusia, informa la agencia Interfax.

Peskov ha recordado que también se ha pronunciado sobre este tema el propio presidente, Vladimir Putin, que expresó públicamente sus condolencias por la muerte de un hombre que, según sus propias palabras, había cometido algunos "errores" a lo largo de su vida.

EEUU y Reino Unido apuntaban al Kremlin

La presidenta conservadora del Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, Alicia Kearns, sugirió este jueves que la velocidad con la que las autoridades rusas confirmaron que Prigozhin estaba en el avión "debería decirnos todo lo que necesitamos saber". Además, ha indicado que "para Putin hay un pecado imperdonable" que es la traición.

Estados Unidos, por su parte, afirmó estar de acuerdo con Reino Unido. Su presidente, Joe Biden, abogó este jueves por ser "cuidadoso" hasta conocer todos los detalles, aunque al mismo tiempo ha declarado que no está "sorprendido" de la muerte de Prigozhin. Sobre la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin sea el responsable de este suceso ha declarado que "hay pocas cosas en Rusia tras las que no esté Putin, pero no sé la respuesta".