El diputado de la Duma Estatal rusa y vicepresidente del comité de defensa de la Duma, Aleksi Žuravlev, ha propuesto una moción general para abordar una movilización masiva ante la posibilidad de una "guerra contra Occidente". Según él, toda la población masculina de Rusia debe estar preparada para el lanzamiento del movimiento. Sobre el tema informaron, entre otros, el Moscow Times y el medio online Abzats .

Según Žuravlev, los países occidentales están dispuestos a atacar suelo ruso en un plazo de tres o cuatro años, y los preparativos para una moción general deben comenzar ahora. "Europa nos deja entender que en 2028-2029 estará lista para ir a la guerra contra Rusia. Por tanto, debemos preparar a nuestra población masculina para defender su patria", ha asegurado, según el medio Iltalehti.

"Deberíamos poder hablar de esto y no rehuirlo. Porque si realmente hay una guerra, no somos nosotros quienes la iniciamos. Nosotros no pretendemos eso, ellos dicen que tienen la intención de luchar contra nosotros", afirmó Žuravlev en la Duma.

Según el parlamentario, actualmente hay suficientes voluntarios en Rusia, pero hay que tener más en cuenta las amenazas a largo plazo de Occidente. Los preparativos incluyen la formación de una reserva de movilización eficaz y la mejora de la eficiencia del trabajo de las comisarías militares.

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, dijo la semana pasada que la región de Kaliningrado, que pertenece a Rusia, ha pertenecido históricamente a Lituania y, por lo tanto, la cultura lituana debe preservarse en la región.

Žuravlev respondió a Nauseade a través de la agencia de noticias RIA Novosti que todo el Báltico debería pertenecer a Rusia, porque así era durante el Imperio Ruso. Además, afirmó que el ejército lituano es "uno de los más débiles del mundo" y no resistiría un enfrentamiento con Rusia ni siquiera por un día.