Zelenski pone el contador del alto al fuego y advierte: "Sabemos con quién estamos tratando"

El próximo 9 de mayo Rusia celebra con un desfile militar en Moscú el Día de la Victoria, aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial tras la ofensiva final de la Unión Soviética y sus aliados. Con motivo de esta celebración, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado tres días de tregua y ha instado a Kiev a respetarla.

Ucrania ha respondido contraofertando un alto el fuego indefinido sin condiciones, aunque el presidente del país, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no cree en la promesa de tregua rusa. "Este no es el primer desafío ni las primeras promesas de alto el fuego que hace Rusia", dijo Zelenski, según ha informdo el medio Hürriyet Daily News. "Entendemos con quién estamos tratando, no les creemos", agregó.

Zelenski manifestó el sábado su disposición a profundizar en la negociación e implementación de un alto el fuego con Rusia, siempre y cuando Moscú actúe de manera "recíproca", si bien ha lamentado que, "por el momento, nadie ve disposición, sino todo lo contrario".

"Estamos dispuestos a avanzar hacia un alto el fuego lo antes posible, incluso a partir de hoy, si Rusia está dispuesta a tomar medidas recíprocas: establecer un silencio absoluto y un alto el fuego duradero de al menos 30 días. Este es un plazo razonable para preparar los próximos pasos", expresó.

Zelenski subrayó, no obstante, que toda la retórica interna rusa "se está movilizando cada vez más" y que "los propagandistas rusos siguen amenazando no solo a Ucrania, sino también a otros vecinos" como los países bálticos.

Así las cosas, el mandatario ucraniano instó una vez más a sus aliados internacionales a tratar de "influir en Rusia para que acepte un alto el fuego total" como antesala a "una salida a esta guerra". "Esto es exactamente lo que venimos diciendo desde hace tiempo: sin presión sobre Moscú, Rusia seguirá librando la guerra", apuntó.

Lamentó que "la intensidad de los ataques rusos no indica más que el deseo de Rusia de continuar la lucha", Zelenski aseveró que Ucrania seguirá reforzando su defensa aérea y preparando nuevos paquetes de sanciones contra países y entidades que colaboren con Moscú. "Estamos sentando una base sólida para la reconstrucción", agregó.

El presidente ucraniano ha lanzado esta propuesta en un momento en el que la Inteligencia británica estima que 2025 podría acabar convirtiéndose en el año más letal para las fuerzas rusas desde el comienzo hace tres años de la invasión de Ucrania y en el que el elevado número de bajas entre sus filas desde principios de año no se está correspondiendo con avances significativos en el frente de combate.

