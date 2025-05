Un analista advierte de la militarización de la vida rusa mientras los ciudadanos se alejan de Putin

Los rusos ven cada vez más la guerra contra Ucrania como una campaña personal del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y no sienten ninguna responsabilidad por ella en medio de una creciente apatía, mientras el temor a la represión sesga las encuestas de opinión pública, según ha informado The Times.

El periódico ha analizado el estado de ánimo de la sociedad rusa y revela por qué los "patriotas paranoicos" de Putin, los rusos, temen su brutal guerra contra Ucrania. Mientras Moscú se prepara para las celebraciones del 80° aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, un cartel en un edificio llama a los reclutas a alistarse en el servicio militar con la promesa de un alto salario.

"Por mucho que el presidente Putin intente establecer comparaciones entre la lucha de la Unión Soviética contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y su actual campaña inventada de 'desnazificación' en Ucrania, este anuncio es un recordatorio de la ineludible diferencia entre ambos conflictos", escribe el medio, citado por The New Voice of Ukraine.

El analista político Kirill Rogov explicó a The Times que la gente sabe que ir a la guerra es una decisión financiera y consciente. Por lo tanto, si un conocido muere en el frente, los rusos pueden sentir lástima, pero no lo consideran un acto de heroísmo en nombre del país, añadió.

A su vez, un investigador de una universidad de Moscú, identificado en el artículo como Alexander, afirmó que sentirá una "culpa eterna" por la guerra de su país contra Ucrania. Según él, el 9 de mayo se ha convertido en "el principal día de propaganda en Rusia".

La vida cotidiana en Rusia se está militarizando cada vez más, según resalta el medio, y la festividad del Día de la Victoria es también "una demostración del poder de la Rusia moderna". Sin embargo, es difícil determinar el éxito de la propaganda del Kremlin para influir en la opinión pública rusa.

Por ejemplo, el Centro Levada, una encuestadora independiente rusa, ha informado que el apoyo ruso a la guerra contra Ucrania ha alcanzado entre el 70% y el 80% en los últimos años. No obstante, la fiabilidad de los resultados de estas encuestas es cuestionable debido al miedo a expresar la propia opinión en un país totalitario, apostilla el medio.

Según Kirill Rogov, la mayoría de los rusos apoyan la guerra, pero "no se sienten responsables de ella". También expresó su convicción de que la gente no comprende las razones de la guerra contra Ucrania. "Lo ven como la guerra de Putin", afirmó el politólogo.

Por su parte, la socióloga e investigadora Marina, quien viaja por Rusia y entrevista a la gente sobre sus actitudes hacia la guerra, declaró a la publicación que, a pesar de todos los esfuerzos del Estado, la actitud de la gente hacia la guerra se está volviendo cada vez más apática. Contrariamente a la opinión de que la población rusa se está militarizando rápidamente, "la guerra se está convirtiendo en una parte familiar y, por lo tanto, invisible de la realidad".

