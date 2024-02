Rusia repone tanques chatarra por desesperación

Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images

La inteligencia de Reino Unido ha asegurado que Rusia es capaz de "estrenar" más de 100 tanques cada mes para poder volver a usarlos en la guerra de Ucrania. Pero esta afirmación deja entrever, según confirmaron varios expertos al medio Business Insider, que el ejército ruso estaría utilizando modelos antiguos que estaban en desuso.

Concretamente, el Ministerio de Defensa británico aseguró hace unas semanas que Rusia había perdido 365 tanques desde el mes de octubre. Sin embargo, estarían siendo capaces de reemplazar estas pérdidas con la inclusión de, al menos, 100 nuevos vehículos.

Los expertos no creen que Rusia tenga la capacidad de producir tantos nuevos tanques. En febrero del año 2023 se estimaba que la capacidad de producción de nuevos vehículos de combate de Rusia era de unas 20 unidades al mes.

Así que están convencidos de que la estrategia que está siguiendo Putin es sacar de los almacenes viejos tanques que no se estaban usando. No obstante, esta forma de reemplazo no es infinita, ya que el stock de tanques viejos es también limitado.

De hecho, algunos de estos vehículos de combate serían "maquinaria casi con calidad de museo", según los expertos. Algunos de los modelos con décadas de antigüedad que se han visto ya en la guerra en Ucrania son los T-62, que entraron en servicio en 1960.