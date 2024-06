Se rinde uno de los ciudadanos de la UE que lucha para Putin

Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Un ciudadano de Eslovaquia que se ofreció como voluntario para luchar con las fuerzas rusas se rindió ante las tropas de Ucrania, según ha informado el periodista ucraniano Aleksandr Kachura y ha difundido el medio The New Voice of Ukraine.

El periodista publicó un vídeo el pasado sábado en el que entrevista al ahora prisionero de guerra en su página de Facebook. Al parecer, el eslovaco fue capturado cerca de Lyman, en la provincia de Donetsk, donde los combates se han mantenido estancados a lo largo de los más de dos años de la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El hombre se identificó como Jaroslav Halaichik y afirmó que es ciudadano de la República Eslovaca. Kachura informó que el prisionero era un médico y entre las tropas rusas tenía la responsabilidad de evacuar a los heridos. Sin embargo, después de sufrir una conmoción cerebral, avanzó hacia posiciones ucranianas hasta que logró resguardarse en una trinchera vacía.

"Estaba escondido allí, pero un dron FPV golpeó la trinchera y lo golpeó nuevamente. Avanzó y tropezó con posiciones ucranianas en lugar de rusas", dijo Kachura. Halaichik afirmó que no participó en el combate, sin embargo, como soldado contratado, fue enviado al frente y luego se encontró en una ofensiva", agregó el periodista ucraniano.

Además, agregó que Halaichik había firmado un contrato con el Ministerio de Defensa ruso. Al parecer, fue reclutado en una unidad internacional junto con ciudadanos indios, nepaleses y mongoles. El prisionero de guerra dijo que no quiere regresar a Rusia y que preferiría cumplir una pena de prisión en Eslovaquia por luchar en un ejército extranjero.

En Eslovaquia, la actividad mercenaria no autorizada se castiga con hasta ocho años de prisión. "Era el único eslovaco en su unidad, el único ciudadano de la Unión Europea", afirmó Kachura. Actualmente se desconoce si la parte ucraniana se ha puesto en contacto con las autoridades eslovacas en relación con la detención del hombre.