Suecia pide oficialmente a la población que se prepare para una guerra

El ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin, ha advertido de que una racha ininterrumpida de más de 200 años de paz no debería adormecer a los suecos con una falsa sensación de seguridad y ha instado a todos a "ponerse en marcha".

"Todos los suecos deben actuar ahora para aumentar la resiliencia del país en caso de guerra", ha reclamado Bohlin en la anual Conferencia de Seguridad y Defensa que se celebra en la estación de esquí de Sälen, según ha publicado La Razón.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El ministro ha agregado que la paz no es una “constante inamovible”, ni siquiera en Suecia, y que asumirla “se ha vuelto más peligroso de lo que lo ha sido durante mucho tiempo”. "Muchos lo han dicho antes que yo, pero permítanme hacerlo a título oficial, de manera más simple y claramente clara: podría haber una guerra en Suecia", ha asegurado. Bohlin, sin embargo, no pareció sugerir que un conflicto armado fuera inminente, sino una posibilidad teórica.

La política exterior del país se ha basado desde el siglo XIX en la neutralidad, una senda marcada por el rey Carlos XIV y ha sido seguida por los sucesivos gobernantes suecos, especialmente durante la época de la Guerra Fría. Sin embargo, tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 dio un vuelco radical en sus políticas y decidió romper su tradicional neutralidad defensiva para garantizarse la supervivencia.

El ministro ha instado a la población a ayudar a construir la defensa total de Suecia y ha urgido a los funcionarios a asegurar puntos de refugio, un plan de agua de emergencia y suministro de alimentos. También ha pedido a los empleados a preguntar a sus empleadores cuál sería su papel en la organización de guerra en el lugar de trabajo y considerar qué elementos esenciales necesitarían para poder continuar trabajando en circunstancias difíciles.

“¿Es usted un particular? Bien, ¿entonces te has hecho responsable de la preparación de tu hogar? ¿Has considerado si tienes tiempo para unirte a una organización de defensa voluntaria? Si no: ¡muévete!”, ha dicho Bohlin, quien ha aconsejado a la gente que pidan más información a la Agencia Sueca de Contingencias Civiles.

El ministro de Defensa Civil ha puesto de ejemplo a los ucranianos, que se enfrentan a la invasión a gran escala de Rusia con una "resistencia total". "La defensa civil no es principalmente un ejercicio teórico. La concientización debe traducirse en acciones prácticas. Medidas que realmente eleven el umbral", ha dicho. Y ha agregado que quien no lo esté haciendo ya se está quedando atrás.

"Todo el mundo tiene que entender que en la situación en la que nos encontramos, el tiempo puede ser nuestro recurso no renovable más preciado. Si hay algo que me mantiene despierto por las noches es la sensación de que las cosas van demasiado lentas", ha afirmado Bohlin.