¿Te has perdido con todos los anuncios de Trump? Aquí los tienes explicados

El presidente Donald Trump ha comenzado su segundo gobierno con una serie de acciones políticas para reorientar al gobierno de Estados Unidos. Sus decretos ejecutivos abarcan temas que van desde el comercio, la inmigración y la ayuda exterior de EEUU hasta la diversidad demográfica, los derechos civiles y la contratación de empleados federales. Algunos tienen un impacto político inmediato, otros son más simbólicos y algunos ya están siendo impugnados por demandas federales.

En total, las amplias acciones del presidente republicano reflejan muchas de sus promesas de campaña y su determinación de concentrar el poder del poder ejecutivo en el Ala Oeste, mientras mueve al país marcadamente hacia la derecha.

He aquí un vistazo completo a las directivas de Trump hasta el momento en sus primeros tres días:

Inmigración y fronteras de Estados Unidos



• Designar una “invasión a través de la frontera sur de los Estados Unidos”, una medida que activa ciertos poderes del poder ejecutivo , por lo que, dice Trump, su Gabinete “tomará las medidas apropiadas para repeler, repatriar o expulsar a cualquier extranjero que participe en la invasión”.

• Permitir que los miembros del servicio militar de Estados Unidos actúen como agentes de inmigración y control fronterizo como parte del programa de deportación masiva prometido por Trump . La orden de Trump cubre la Reserva Lista y la Guardia Nacional, propiedad militar que podría usarse como espacio de detención, vehículos de transporte terrestre y aéreo y “otros servicios logísticos en apoyo de operaciones de aplicación de la ley controladas por civiles”. La Ley Posse Comitatus de 1878 ha limitado históricamente el uso de personal militar en acciones de aplicación de la ley interna. Las órdenes de Trump enmarcan el flujo migratorio como una amenaza a la seguridad nacional, lo que, según él, justifica sus órdenes militares como comandante en jefe.

• Detener la llegada de refugiados y suspender el Programa de Admisión de Refugiados de EE. UU. a partir del 27 de enero de 2025, en espera de una revisión de 90 días y de las recomendaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y otros.

• Redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento en virtud de la 14ª Enmienda. Una orden de Trump afirma que un niño nacido en los EE. UU. no es ciudadano si 1) la madre no tiene estatus migratorio legal o está en el país legalmente pero solo temporalmente y 2) el padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente legal. La orden prohíbe a las agencias estadounidenses emitir cualquier documento que reconozca a un niño como ciudadano o aceptar cualquier documento estatal que reconozca la ciudadanía. Esta orden ya está siendo impugnada en un tribunal federal.

• Priorizar la construcción continua de un muro y “otras barreras” a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Un grupo de migrantes descansa en una cancha antes de partir en caravana rumbo a la frontera norte con Estados Unidos, en Huixtla, (Chiapas, México), el 21 de enero de 2025. Raquel Cunha / Reuters

• Ordenar al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional que creen Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional en los 50 estados, integrados por fuerzas del orden estatales y locales encargadas de “acabar con la presencia de cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales”.

• Dar al Secretario de Seguridad Nacional amplia libertad para establecer acuerdos con agencias policiales estatales y locales individuales, “en la máxima medida permitida por la ley”, que faculten a dichos funcionarios no federales para actuar como oficiales federales de inmigración.

• Exigir la recolección de muestras de ADN y huellas dactilares de inmigrantes detenidos según una ley federal de 2005.

• Prohibir la llamada “captura y liberación” –que permite a algunos inmigrantes permanecer en Estados Unidos mientras esperan sus procedimientos judiciales de inmigración– y favorecer la detención y deportación de cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos.

• Ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que dedique inmediatamente recursos y contrate contratistas “para construir, operar, controlar o utilizar instalaciones para detener a extranjeros deportados”.

• Poner fin a los llamados “programas de libertad condicional” (a menudo denominados “reunificación familiar”) que permiten a los familiares de ciertos ciudadanos e inmigrantes residentes permanentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela venir a los EE. UU. mientras sus solicitudes de visa aún están pendientes.

• Exigir una revisión de todos los casos de todos los inmigrantes que se encuentran actualmente en los EE. UU. bajo el “Estatus de Protección Temporal”, con la intención declarada de “garantizar... que dichas designaciones tengan un alcance apropiadamente limitado” y duren el tiempo mínimo “necesario para cumplir con el requisito textual” de la ley federal.

• Volver a los estándares de investigación y selección utilizados durante el primer mandato de Trump para cualquier persona que busque una visa o “beneficio migratorio de cualquier tipo” y aplicar los procedimientos estándar de investigación de visas a “cualquier individuo refugiado o apátrida” que busque admisión.

• Derogar una orden de Biden que exige planificación ante los efectos del cambio climático en los patrones migratorios mundiales.

• Ordenar al Secretario de Estado y a los diplomáticos estadounidenses que amenacen efectivamente con sanciones contra cualquier nación que se considere renuente a aceptar y facilitar el regreso de los ciudadanos que Estados Unidos deporta.

• Ordena al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional y a otros organismos que revisen y recomienden cambios en la investigación de antecedentes para las visas y elaboren un informe para el presidente en un plazo de 60 días. La orden exige que se identifiquen los países “cuya información sobre la investigación de antecedentes y la selección sea tan deficiente que justifique una suspensión parcial o total” de la admisión de sus ciudadanos a los Estados Unidos.

• Ordenar al fiscal general y a otros que nieguen dinero federal a las ciudades “llamadas ‘santuario’” que la administración considera que interfieren con la aplicación de las leyes federales de inmigración, con la salvedad de que la administración Trump adopte medidas “en la máxima medida posible según la ley”.

• Suspender la distribución de dinero federal a organizaciones no gubernamentales “que apoyan o brindan servicios, ya sea directa o indirectamente, a extranjeros deportables o ilegales” en espera de revisiones y auditorías para identificar cualquier operación que pueda “promover o facilitar violaciones de nuestras leyes de inmigración”.

• Designar a los cárteles internacionales como “organizaciones terroristas extranjeras” o “terroristas globales especialmente designados” conforme a la legislación federal vigente. La orden activa la Ley de Enemigos Extranjeros para combatir a los cárteles y sus miembros.

• Exigir que, en un plazo de 30 días, el fiscal general, el secretario de estado y otros “evalúen la idoneidad de los programas diseñados para garantizar la asimilación adecuada de los inmigrantes legales en los Estados Unidos y recomienden medidas adicionales... que promuevan una identidad estadounidense unificada”.

Comercio internacional, negocios y economía



• Ordenar a todas las agencias ejecutivas que adapten sus políticas para reducir los precios al consumidor. Trump quiere un informe de progreso de un importante asesor económico de la Casa Blanca cada 30 días.

• Ordenar a los secretarios del Tesoro y de Comercio, al representante comercial de Estados Unidos y a otros que examinen las causas de los déficits comerciales de Estados Unidos, identifiquen prácticas comerciales desleales y formulen recomendaciones, que podrían incluir “un arancel suplementario global”.

El buque portacontenedores One Apus, de Japón, descargado en la terminal de contenedores del puerto de Bayonne (Nueva Jersey), el 12 de agosto de 2024. Gary Hershorn / Getty Images

• Comenzar la revisión del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, la primera reescritura del TLCAN propuesta por el gobierno de Trump, con miras a una renegociación en 2026 o antes. Trump dijo que planea imponer aranceles del 25% a los productos canadienses y mexicanos a partir del 1 de febrero, pero hasta ahora no ha firmado tales medidas ejecutivas.

• Iniciar el establecimiento de un “Servicio de Impuestos Externos para recaudar aranceles, derechos y otros ingresos relacionados con el comercio exterior”.

• Comenzar a revisar las relaciones comerciales de Estados Unidos con China para considerar la imposición de aranceles nuevos o mayores. Cuando era candidato, Trump amenazó con imponer aranceles chinos de hasta el 60%.

• Solicitar la revisión de los flujos de fentanilo hacia Estados Unidos, específicamente desde Canadá, México y China, y formular recomendaciones, incluidos posibles aranceles y sanciones.

• Ordenar a los secretarios de Comercio y Comercio y al representante comercial de Estados Unidos que consoliden múltiples revisiones y evaluaciones. Trump ordenó que se presenten informes consolidados antes del 1 de abril.

• Suspender la participación de Estados Unidos en el Acuerdo Fiscal Global, un acuerdo internacional destinado a establecer un impuesto corporativo mínimo a nivel mundial para evitar que las corporaciones multinacionales eviten pagar impuestos por completo.

• Pausar la prohibición estadounidense de TikTok durante 75 días, prohibiendo específicamente al fiscal general hacer cumplir la ley que el Congreso aprobó en 2024 para permitir que la nueva administración evalúe las preocupaciones de seguridad nacional y busque un potencial comprador estadounidense para la popular plataforma digital.

• Prohibir a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos presionar a las empresas de redes sociales para que combatan la desinformación y la información errónea. La orden de Trump establece que tales esfuerzos anteriores “infringieron los derechos de expresión de los ciudadanos estadounidenses protegidos por la Constitución” y “promovieron la narrativa preferida del gobierno sobre asuntos importantes de debate público”.

Clima, energía y medio ambiente



• Retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París , que comprometía a los países a aplicar políticas que limitasen las emisiones de carbono que provocan el cambio climático . La orden bloquea la transferencia de fondos estadounidenses previamente comprometidos al Plan Internacional de Financiación Climática.

• Declarar una “emergencia energética nacional”. Esta es una medida simbólica que refleja la promesa de Trump de expandir el sector energético, pero también insta específicamente al uso federal del dominio eminente y la Ley de Producción de Defensa, medidas que permiten al gobierno apropiarse de tierras y recursos privados para producir bienes considerados una necesidad nacional.

• Obligar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a utilizar “en la mayor medida posible” sus disposiciones de permisos de emergencia para acelerar los proyectos energéticos e instar a todas las agencias a utilizar procedimientos de emergencia similares que agilicen o eviten los procesos de permisos bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción u otras leyes federales que protegen la vida silvestre.

Un activista de Greenpeace sostiene una pancarta que dice: "Futuro vs. Trump" mientras la misma imagen se proyecta en la Embajada de EEUU de Berlín (Alemania), el 21 de enero de 2025. Sean Gallup / Getty Images

• Eliminar las políticas de Biden destinadas a incentivar el desarrollo y la compra de vehículos eléctricos , parte del esfuerzo de Trump para limitar los sectores energéticos no basados en combustibles fósiles.

• Exigir a todas las agencias que, en un plazo de 30 días, presenten a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca sus planes para eliminar las regulaciones y normas consideradas “ondulatorias” para la producción y el consumo interno de energía, “con especial atención al petróleo, el gas natural, el carbón, la energía hidroeléctrica, los biocombustibles, los minerales críticos y la energía nuclear”.

• Derogar varias órdenes y memorandos de Biden relacionados con el cambio climático, incluidas las directrices para implementar las disposiciones relacionadas con el clima de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 ; un esfuerzo para evaluar los riesgos financieros de no combatir el cambio climático; y el establecimiento de un Consejo Presidencial de Asesores sobre Ciencia y Tecnología.

• Agilizar la extracción de otros combustibles fósiles en Alaska con una orden de “rescindir, revocar, revisar, enmendar, aplazar o conceder exenciones de todas y cada una de las medidas regulatorias pertinentes en el estado”. En concreto, Trump está restableciendo todos los arrendamientos suspendidos de combustibles fósiles dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico.

• Denegar una solicitud pendiente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para crear un sitio sagrado indígena dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico.

• Restablecer las primeras normas de la administración Trump sobre la caza y la captura de animales en las reservas nacionales de Alaska. Ordenar al Departamento del Interior que alinee las normas federales sobre la caza y la pesca en Alaska con las normas para las tierras del gobierno estatal.

• Revertir otros límites o regulaciones de la era Biden sobre la extracción de combustibles fósiles en tierras federales.

• Hacer que la Plataforma Continental Exterior no sea elegible para concesiones de energía eólica, otra limitación al desarrollo de combustibles no fósiles.

• Reanudar una batalla legal y regulatoria con el gobierno estatal de California sobre las rutas fluviales desde el delta del Sacramento al delta del San Joaquín. Trump quiere anular los esfuerzos de protección de los peces y la vida silvestre para dirigir más agua hacia el Valle Central y el sur de California.

Diversidad, derechos de las personas transgénero y derechos civiles



• Dar a los departamentos y agencias del poder ejecutivo 60 días para eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión, incluidos todos los puestos de “director de diversidad”, “planes de acción de equidad” y puestos de “justicia ambiental”. Exigir a los departamentos y agencias que entreguen a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca un informe de los esfuerzos anteriores de DEI, incluidos los nombres de los contratistas de DEI relevantes y los beneficiarios de las subvenciones de DEI. Poner fin a una orden ejecutiva de 60 años de antigüedad que establece requisitos antidiscriminación para las agencias y contratistas gubernamentales.

• Un memorando separado de la OMB puso efectivamente a todos los funcionarios federales de DEI en licencia inmediata en espera de su eliminación.

Una mujer sostiene un cartel que dice "Feliz Orgullo", en una marcha en Washington, en 2022. Probal Rashid via Getty Images

• Derogar varias directivas de la era Biden sobre equidad racial y étnica y derechos LGBTQ. Entre ellas se incluyen órdenes destinadas a garantizar una distribución equitativa del dinero federal con base en el censo de 2020; prevenir la discriminación gubernamental basada en la identidad de género y la orientación sexual y fomentar específicamente la inclusión en los entornos escolares; iniciativas educativas de la Casa Blanca para nativos americanos, hispanos y afroamericanos; y una orden que permite expresamente que las personas transgénero presten servicio en el ejército.

• Exigir que el gobierno de EE. UU. reconozca sólo dos géneros – masculino y femenino – en pasaportes, visas, tarjetas Global Entry y todos los demás formularios y documentos, y en todos los programas y comunicaciones.

• Exigir que todas las leyes federales de derechos civiles y laborales se interpreten y apliquen con el entendimiento de que “'sexo' no es sinónimo ni incluye el concepto de 'identidad de género'”.

• Disolver el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca y derogar las directrices del Departamento de Educación sobre el Título IX relativo a los derechos de las personas transgénero y varios documentos que asesoran a las escuelas sobre cómo apoyar y proteger a las personas LGBTQ.

• Prohibir que se utilice dinero federal, incluidas las subvenciones, para “promover la ideología de género” y ordenar al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional que “garanticen que los hombres no sean detenidos en prisiones de mujeres ni alojados en centros de detención de mujeres”.

Los trabajadores federales y la estructura del gobierno



• Establecer el Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo la Oficina Ejecutiva del Presidente hasta el 4 de julio de 2026. Esta es la entidad liderada por Elon Musk , el hombre más rico del mundo, y está encargada de recomendar recortes en los programas y gastos federales.

• Exigir que cada jefe de agencia establezca su propio equipo DOGE de al menos cuatro personas para trabajar con la operación de Musk .

• Congelar las contrataciones federales, con excepciones –en particular, los puestos de control de inmigración y de fronteras y los empleos militares estadounidenses, además de una excepción genérica para “mantener los servicios esenciales”. La directiva tampoco se aplica a los principales funcionarios designados por el presidente. La medida prohíbe la contratación de mano de obra externa para eludir la congelación de contrataciones.

• Bloquear las nuevas normas y regulaciones federales en todas las agencias en las que el jefe de agencia designado por Trump aún no esté en funciones para aprobar nuevos edictos. La Oficina de Presupuesto y Administración de la Casa Blanca puede anular la prohibición en situaciones de emergencia.

• Exigir que todos los trabajadores federales regresen a trabajar en persona a tiempo completo.

• Dirigir las revisiones a todo el Poder Ejecutivo de los funcionarios del “servicio ejecutivo superior de carrera” y facilitar efectivamente el despido, la degradación o la reasignación de esos empleados federales, generalmente los empleados de la función pública de más alto rango cuyos puestos históricamente han estado protegidos mediante cambios de administración. “Dado que los funcionarios del SES ejercen una autoridad gubernamental significativa, deben servir a voluntad del presidente”, afirma el memorando de Trump.

Vista de los preparativos en el exterior del Capitolio para la toma de posesión de Donald Trump, el 15 de enero de 2024. Fabrizio Bensch / Reuters

• Facilitar el despido de empleados federales mediante la reinstauración de una orden ejecutiva de la primera administración Trump, que luego fue derogada bajo Biden. La última política de Trump agrega disposiciones que establecen que los empleados federales y los solicitantes de empleo “no están obligados a apoyar personal o políticamente al presidente actual”, pero deben “implementar fielmente las políticas de la administración”, entendiendo que “no hacerlo es motivo de despido”.

• Exigir un “Plan de Contratación Federal” en un plazo de 120 días para establecer nuevos estándares para la contratación de trabajadores federales. La orden prioriza “la contratación de individuos… apasionados por los ideales de nuestra república estadounidense” y evita “la contratación de individuos en función de su raza, sexo o religión”, al tiempo que bloquea a aquellos “que no estén dispuestos a defender la Constitución o a servir fielmente en el Poder Ejecutivo”.

• Nominar formalmente a los funcionarios del Gabinete y del subgabinete y nombrar a muchos funcionarios interinos del Gabinete, jefes de agencias y presidentes de comisiones mientras los nominados de Trump esperan la confirmación del Senado.

Cuidado de la salud



• Derogar las directivas de Biden destinadas a facilitar la inscripción en los servicios de Medicaid, asegurar la cobertura de seguro bajo la Ley de Atención Médica Asequible y reducir los costos de los medicamentos recetados. Sin embargo, la medida de Trump en realidad no deroga el límite mensual de $35 de la era Biden para la insulina , el límite anual de $2,000 de desembolso personal de Medicare para los medicamentos recetados ni la capacidad de Medicare para negociar los precios de los medicamentos. Esas políticas siguen vigentes en virtud de los estatutos federales aprobados por el Congreso.

• Derogar múltiples órdenes y directivas de Biden sobre COVID-19.

• Retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud , ordenar a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca que detenga futuras transferencias de dinero estadounidense a la OMS y ordenar al secretario de Estado que ponga fin a las negociaciones sobre el Acuerdo de la OMS sobre la Pandemia.

• Ordenar al secretario de Estado y al director de la OMB que identifiquen “socios estadounidenses e internacionales creíbles y transparentes” para reemplazar la relación de Estados Unidos con la OMS.

Donald Trump procede a quitarse la mascarilla a su regreso a la Casa Blanca, el 5 de octubre de 2020, tras visitar el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland. ASSOCIATED PRESS

Política exterior, seguridad nacional y “Estados Unidos primero”



• Cancelar las sanciones impuestas por Biden a grupos e individuos israelíes de extrema derecha acusados de violencia contra los palestinos en Cisjordania . La orden de Biden había congelado los activos estadounidenses y prohibido a los estadounidenses hacer negocios con los israelíes contemplados en su orden.

• Ordenar al Secretario de Estado Marco Rubio que emita una guía para poner todas las “políticas, programas, personal y operaciones del Departamento de Estado en línea con una política exterior de “Estados Unidos Primero”, que pone a Estados Unidos y sus intereses primero”.

• Volver a designar a los hutíes de Yemen como organización terrorista. La administración de Trump designó a los hutíes como terroristas globales y organización terrorista extranjera en uno de sus últimos actos en el cargo en 2021. Pero Biden cambió de postura desde el principio, citando en ese momento la amenaza humanitaria que representaban las sanciones para los yemeníes comunes.

• Definir la integración y establecer los procedimientos de funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional .

• Suspender toda la ayuda exterior estadounidense al desarrollo a la espera de que se realicen evaluaciones de “eficiencia y coherencia” con los objetivos de la administración, que deberán realizar en un plazo de 90 días los jefes de las agencias pertinentes “según las directrices” de Rubio, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Rubio puede levantar la congelación de cualquier programa.

• Conceder inmediatamente autorizaciones de seguridad de seis meses a ciertos funcionarios de la administración cuyos antecedentes están pendientes. El asesor legal de la Casa Blanca determina qué asistentes obtienen la autorización temporal.

• Derogar la orden ejecutiva de Biden sobre inteligencia artificial que tenía como objetivo establecer límites al desarrollo de la IA.

Benjamin Netanyahu habla con Donald Trump, el 23 de mayo de 2017, en el aeropuerto de Tel Aviv. GPO Israel / Getty Images

Nacionalismo



• Restablecer el nombre del monte McKinley en Alaska. El cambio para el pico más alto de América del Norte reconoce a William McKinley, el 25º presidente de Estados Unidos, a quien Trump ha elogiado por su liderazgo económico y por expandir el territorio estadounidense durante la Guerra Hispano-Estadounidense. En 2015, el presidente Barack Obama había rebautizado la montaña como Denali (el nombre que le daban históricamente las tribus nativas). La orden de Trump no cambió el nombre del Parque Nacional y Reserva Denali que la rodea.

• Exigir la aprobación personal de Trump de nuevos estándares arquitectónicos y de diseño para edificios federales, de modo que el presidente pueda garantizar que las estructuras federales “respeten el patrimonio arquitectónico regional, tradicional y clásico con el fin de elevar y embellecer los espacios públicos y ennoblecer a los Estados Unidos”.

• Ordenar que las banderas estadounidenses ondeen siempre a toda asta el día de la investidura. El efecto inmediato fue anular la tradicional orden de 30 días de Biden de bajar las banderas como homenaje de duelo al expresidente Jimmy Carter , que murió el 29 de diciembre de 2024. La orden de Trump devolvió las banderas a media asta en las instalaciones federales el 21 de enero, hasta el final del período de duelo por Carter.

Cámara de la muerte en la prisión de Huntsville, Texas, en una imagen de archivo. Getty Images

Pena de muerte y delincuencia



• Ordenar al fiscal general que investigue si los 37 prisioneros federales cuyas sentencias de muerte fueron conmutadas por Biden a cadena perpetua pueden ser acusados y juzgados por delitos capitales en tribunales estatales.

• Ordenar al fiscal general que “tome todas las medidas necesarias y legales” para suministrar a los estados los medicamentos adecuados para llevar a cabo la inyección letal.

• Ordenar al Fiscal General que busque revocar los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos que limitan la aplicación de la pena de muerte en las jurisdicciones estatales y federales.

• En un gesto simbólico, ordenar al fiscal general que “aliente a los fiscales generales estatales y a los fiscales de distrito” a buscar la pena de muerte en todos los casos posibles.

El motín del Capitolio y la campaña electoral de 2020



• Conmutar las sentencias y otorgar indultos completos a cientos de personas condenadas o aún procesadas por su papel en los ataques del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, mientras el Congreso se reunía para certificar la victoria de Biden sobre Trump en las elecciones de 2020.

• Ordena al fiscal general y a otros que revisen las acciones de investigación y cumplimiento de todas las agencias durante el mandato de Biden para identificar lo que Trump describe como “la utilización del gobierno federal como arma” contra sus partidarios. La directiva identifica al Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Bolsa y Valores y la comunidad de inteligencia. Requiere un informe al presidente sobre los hallazgos, con “acciones correctivas” recomendadas.

• Ordenar al fiscal general que investigue los tratos del gobierno de Estados Unidos con las plataformas de redes sociales durante el mandato de Biden y que haga “recomendaciones para tomar medidas correctivas apropiadas” en respuesta a lo que Trump describe como esfuerzos de censura.

Seguidores de Donald Trump, irrumpen en el Capitolio el 6 de enero de 2021, mientras los congresistas se disponían a certificar la victoria de Joe Biden. SAUL LOEB via AFP via Getty Images

• Revocar las autorizaciones de seguridad de 50 personas a las que Trump acusa de colaborar con la campaña de Biden en 2020 a través de su declaración pública colectiva sobre una computadora portátil que pertenecía al hijo de Biden, Hunter Biden. La lista incluye a los ex altos funcionarios de inteligencia James Clapper, Michael Hayden y Leon Panetta, junto con el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton.

• Ordenar al director de inteligencia nacional y al director de la CIA que presenten un informe dentro de 90 días con recomendaciones de “acciones disciplinarias” adicionales y cómo “evitar que la Comunidad de Inteligencia o cualquiera que trabaje para o dentro de ella influya de manera inapropiada en las elecciones nacionales”.