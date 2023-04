Los trucos de los oligarcas rusos para burlar las sanciones de Europa 

La invasión rusa en Ucrania 'ha servido' para comprobar cuál es el potencial tanto armamentístico como económico del gigante euroasiático. Si los pronósticos auguraban un futuro negro para las finanzas y economías de las principales fortunas rusas, la realidad se mantiene bastante lejos de ese objetivo.

Las medidas impulsadas por Europa para ahogar y poner en jaque a los oligarcas rusos no han tenido, hasta el momento, la respuesta esperada, ya que, muchos de ellos han sabido esquivar las sanciones de Occidente de mil y una formas.

La práctica más habitual, como es el caso de Svetlana Maniovich, residente en Francia, es la de poner gran parte de sus propiedades y patrimonio a nombre de familiares. Como ejemplo, la familia Maniovich no se ha visto obligada a prescindir de ninguno de sus lujos y caprichos habituales, manteniendo sus joyas, valoradas en 200.000 euros o continuando su vida repleta de lujos con coches o barcos de los más caros del mundo.

Rusia crece económicamente

De hecho, las sanciones no solo no están teniendo el efecto deseado sino que prácticamente no están influyendo en el decrecimiento económico del país invasor. Su PIB se contrajo menos de un 3% durante el pasado año y este año, su industria ha crecido con fuerza.

La agencia Bloomberg, reconocida por sus fiables análisis económicos, sostiene que la economía rusa se ha recuperado en tiempo récord pese a las sanciones occidentales, algo propiciado, entre otras cosas, por las grandes sumas de dinero que está recibiendo gracias a las exportaciones de petróleo a terceros países.

Los envíos de petróleo crecieron en 0,6 millones barriles diarios en el último año, hasta los 8,1, generando unas ganancias de más de mil millones de dólares: hasta los 12.700 millones.