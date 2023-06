Ucrania pone en marcha su anunciada contraofensiva, según Moscú

via Associated Press

Un día después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski diese luz verde al movimiento más esperado durante meses, Ucrania habría puesto en marcha la tan anunciada contraofensiva. Así lo ha denunciado el Ministerio de Defensa ruso que, en un comunicado difundido por la agencia oficial rusa RIA Nóvosti, asegura haber repelido un importante ataque a gran escala en la región ucraniana de Donetsk.

"El objetivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania era romper nuestras defensas en lo que Kiev considera como el sector más vulnerable del frente", explica el ministerio ruso que apunta a que en la fallida operación habrían participado un total de seis batallones mecanizados y dos batallones de tanques. "El enemigo no logró sus objetivos, no tuvo éxito", ha apuntado el portavoz ruso de Defensa, el teniente general Igor Konashenkov.

Sin embargo, no está claro si este ataque supone el inicio de la anunciada contraofensiva de Ucrania, que nadie sabe todavía cuándo será, o se trata de otro enfrentamiento entre los ejércitos ucraniano y ruso en uno de los frentes de la guerra de Ucrania. El ruso, eso sí, ha terminado con la vida de 250 militares, 16 tanques, tres vehículos de combate de infantería y 21 vehículos blindados, de acuerdo con la información oficial rusa.

Ucrania, por el momento, no ha confirmado tampoco si se ha iniciado la contraofensiva. Zelenski, en una entrevista publicada por The Wall Street Journal, aseguraba que Ucrania está lista para recuperar parte del territorio cedido a Rusia desde el inicio de la invasión, pero insistió en que necesita más armas de sus aliados. El presidente ucraniano no especificó "cuánto tardará" en iniciarse el contraataque, pero se mostró seguro de su "éxito": "Para ser honesto, esto puede ir de varias maneras completamente diferentes. Pero vamos a hacerlo, y estamos listos".

En su habitual mensaje nocturno, el presidente de Ucrania no ha hecho referencia alguna a la contraofensiva. Zelenski sí he ha señalado que desde el inicio de la guerra 485 niños ucranianos han sido asesinados por los ocupantes rusos. "El terror ruso se ha cobrado la vida de cientos de nuestros niños, y solo desde el 24 de febrero, durante la guerra a gran escala, sabemos con certeza que 485 niños han sido asesinados", ha asegurado.

Ataques en Belgorod

El anuncio del inicio de la posible contraofensiva ucraniana se produce en medio de un reguero de noticias de pequeños ataques en Belgorod. Uno, en la localidad de Novaya Tavolzhanka, en la zona del río Donets, donde fuerzas rusas han repelido un intento de infiltración de un grupo de saboteadores ucranianos.

El otro ataque lo ha protagonizado el grupo armado proucraniano Legión Libertad de Rusia, que ha informado este domingo de la captura de dos militares rusos en la misma región, después de protagonizar una incursión armada. El grupo entregará a los militares rusos a las Fuerzas Armadas ucranianas para que sean incluidos en un intercambio de prisioneros, después de intentar negociar su entrega con el gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov.

La región de Belgorod ha sido objetivo de diversos ataques por parte de las fuerzas ucranianas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, incluidos sendos asaltos terrestres durante los últimos días que Moscú achaca a Ucrania aunque también han sido reivindicados por grupos de milicianos opositores al Kremlin.