Ucrania pone el 'modo occidental' en sus cazas F-16 para sorpresa de Rusia 

Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

El veterano de la Fuerza Aérea estadounidense John Venable ha asegurado que los pilotos ucranianos están mejorando mucho en el vuelo de aviones F-16 y en su uso para contrarrestar los ataques con misiles rusos, según ha publicado el medio The New Voice of Ukraine.

Venable se ha referido en una entrevista a la reciente misión de un piloto ucraniano de un F-16 que logró derribar seis misiles de crucero enemigos el pasado 13 de diciembre. Así, ha señalado que interceptar tal cantidad de misiles requiere "un alto nivel de coordinación entre todos los servicios involucrados, habilidades excepcionales del piloto y una considerable libertad para tomar decisiones de bajo nivel".

Además, ha subrayado que la interceptación de misiles es una "tarea compleja" que requiere la cooperación de todos los sistemas de mando y control. El veterano ha añadido que el éxito del piloto ucraniano dice mucho sobre su mando y control y ha expresado que demuestra que Ucrania se ha acercado al "modo occidental de hacer la guerra".

"Los pilotos rusos tienen fama de necesitar órdenes de sus controladores de tierra", apuntó por su parte Peter Layton, exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó este enero que un piloto ucraniano de un F-16 se convirtió el pasado diciembre en el primero en la historia es destruir seis misiles de crucero enemigos en una sola salida. El ataque incluyó un total de 94 misiles de crucero aéreos, marítimos y terrestres dirigidos contra ciudades ucranianas.