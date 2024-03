Un científico indio es engañado y termina en el frente con el ejército ruso

La invasión rusa de Ucrania ha dejado en las últimas horas una historia rocambolesca, un engaño que ha acabado en las trincheras. Según el diario francés Le Monde, algunos ciudadanos indios están siendo engañados para que luchen en el ejército ruso, después de que se les prometieran empleos en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Se estima que unos 20 hombres han sido ya víctimas de planes similares y ahora están atrapados en el frente.

Una de las víctimas, Aazad Yousuf Kumar, de 31 años, licenciado en Ciencias, ha detallado su caso. Al parecer, viajó desde su casa en el norte de la India a Dubai, con la esperanza de trabajar para una consultoría de empleo conocida como Baba Vlogs, dirigida por un hombre llamado Faisal Khan.

La madre de Kumar le dijo a The Telegraph que, después de su llegada a los Emiratos Árabes, le dijeron que no había trabajos disponibles y que tendría que ir a Rusia a trabajar en una cocina. Pero no, nunca lo llevaron a un bar o a un restaurante, sino a una base militar donde le dieron entrenamiento con armas.

"Perdimos contacto con él por un tiempo. Cuando finalmente, llamó después de unos 20 días, nos dijo que lo habían engañado y llevado a un lugar desconocido en Rusia, donde había recibido entrenamiento con armas durante quince días, junto con una docena de otros indios", declaró a Le Monde su hermano, Sajad Ahmad Kumar.

"Sabemos que estaba desplegado cerca de la línea del frente con el ejército ruso. Hablé con él el 26 de diciembre. Lloró constantemente. Me dijo que quería volver a casa", añadió.

Otra víctima explicó al medio de noticias indio The Hindu que al menos tres indios habían sido obligados a luchar para las fuerzas rusas después de haber sido enviados allí como "ayudantes de seguridad del ejército". Informó también de que había encontrado el trabajo a través de Faisal Khan y que les habían "dicho categóricamente" que no serían enviados al campo de batalla.

Pero después de recibir entrenamiento básico en armas, los ciudadanos indios que fueron enviados a Rostov-on-Don y luego a Donetsk, donde fueron obligados a unirse a los combates.

El hombre, que dijo que no había recibido nada del dinero que le habían prometido por el trabajo, señaló al medio que había podido escapar de la zona del conflicto y había sido ingresado en un hospital por congelación. Agregó que ahora estaba luchando por conseguir ayuda de la embajada india en Moscú, diciendo que lo habían "rechazado varias veces".

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India dijo a The Telegraph que el gobierno estaba trabajando para asegurar la liberación de aquellos atrapados en Rusia. "Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y estamos en contacto regular con las autoridades rusas tanto aquí en Nueva Delhi como en Moscú y estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo", concluyó.