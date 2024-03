Un cohete 'Vampiro' de Europa del este asusta a Rusia

Yuriy Mate/Global Images Ukraine via Getty Images

Mientras continúan los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania a raíz de la invasión desatada hace ya más de dos años por el presidente ruso, Vladimir Putin, las defensas rusas han destruido decenas de cohetes disparados desde territorio ucraniano por sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) Vampire de fabricación checa durante el fin de semana, según ha informado Moscú.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes de que había interrumpido un ataque ucraniano contra Belgorod mediante un RM-70 Vampire MLRS. Las defensas aéreas rusas "destruyeron 10 cohetes en el aire" sobre la región fronteriza aproximadamente a las 8:30 am hora local (1:30 am ET), dijo Moscú.

A la misma hora el domingo, Rusia dijo que había derribado nueve cohetes Vampire sobre la región de Belgorod, que limita con el noreste de Ucrania. El Kremlin, además, señaló el mismo día que sus fuerzas habían derribado 23 cohetes Vampire el día anterior y destruido un vehículo de combate Vampire MLRS cerca de la frontera de Belgorod con Ucrania, según ha publicado Newsweek.

Ucrania emplea los MLRS Vampire desde los primeros días de la guerra. Estos sistemas de artillería estándar se han disparado con frecuencia en ataques transfronterizos, ha declarado Marina Miron, investigadora postdoctoral del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres al mismo medio.

Se utilizan para "ráfagas de fuego concentradas", lanzando hasta 40 cohetes en menos de un minuto, y, por lo general, se emplean para centrarse en equipos o tropas militares, en lugar de objetivos endurecidos, ha señalado. El Vampire está construido sobre el chasis de un camión 8x8, lo que permite que el sistema abandone rápidamente la posición desde la que disparó antes de que el enemigo pueda localizarlo y devolver el fuego, ha agregado Miron.