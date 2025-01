Un ex teniente general urge a la preparación global para el colapso de Rusia

La posturra del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre buscar un fin rápido a la guerra entre Rusia y Ucrania ha encontrado más detractores que adeptos. Ben Hodges, ex comandante del Ejército de EEUU en Europa, ha sido de las últimas personas en criticar el planteamiento de Trump.

"Lo que sigo oyendo es el énfasis en 'detener la lucha, detener la lucha ahora'", manifiesta Hodges en una reciente entrevista. Una retórica que duda que guste en Ucrania: "No estoy seguro de que los ucranianos quieran detener la lucha si eso significa que Rusia puede quedarse con grandes extensiones de territorio ucraniano". "Esas son malas noticias para los ucranianos que viven dentro del territorio ocupado por Rusia", añade.

Algo que sí le ha gustado de la nueva administración estadounidense han sido las declaraciones del general Kellogg sobre que la paz llevará un tiempo y que no se puede confiar en Rusia: "Me gusta el hecho de que el general Kellogg haya dicho que no se puede confiar en Rusia. Es una declaración importante si se habla de negociaciones con Rusia: que el negociador principal diga: 'No podemos confiar en los rusos'. Eso es cierto".

En cualquier caso, reconoce que no tiene claro cuál es el plan real de Trump, ya que lanza mensajes contradictorios: "No sé qué va a hacer la administración Trump. Envían señales diferentes, lo que me indica que ellos mismos no están completamente seguros".

Biden no ha hecho lo suficiente

Respecto a la actuación del expresidente de Joe Biden, el excomandante tiene la sensación de que no hizo lo suficiente: "Me siento avergonzado y decepcionado de que nosotros, Estados Unidos y nuestros otros aliados y partidarios de Ucrania, no hayamos entregado todo lo que se necesitaba con la rapidez necesaria".

"Creo que, a pesar de todas las cosas buenas que hizo la administración Biden por Ucrania, nunca fue suficiente porque la administración no estaba comprometida a ayudar a Ucrania a ganar. Solo quería asegurarse de que Ucrania no perdiera. Y ese no es el enfoque estratégico correcto", critica.

En este sentido, Hodges muestra su deseo de que la industria ucraniana siga creciendo, que los países europeos envíen más ayuda y que, "en algún momento, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, también se dé cuenta de que nos conviene proporcionar a Ucrania lo que necesita".

Preocupado por la fatiga europea

Otro tema que preocupa a Hodges es la creciente fatiga de los aliados europeos respecto al apoyo a Ucrania. Si bien países como Alemania y Polonia han brindado un apoyo sustancial, otros aliados parecen menos comprometidos.

En este sentido, Hodges cree que Europa debe hacer un esfuerzo mayor para lograr el colapso de Rusia, sobre todo países con grandes capacidades industriales de defensa como Francia e Italia. "Francia, en particular, tiene artillería y sistemas de defensa aérea de alta calidad que Ucrania necesita desesperadamente", asegura.

También hace hincapié en la importancia de que Ucrania mantenga su propia capacidad de producción de armas y equipos, argumentando que depender exclusivamente de la ayuda externa no es una solución sostenible a largo plazo: "Ucrania tiene una sólida base industrial, y con las inversiones adecuadas, puede producir gran parte de lo que necesita".

El gran desafío de Ucrania

Mirando hacia el futuro, Hodges identifica uno de los mayores desafíos que Ucrania enfrentará en los próximos seis meses: mantener la moral y la voluntad de lucha, no solo entre los soldados, sino entre la población en general.

Después de casi tres años de guerra, la tensión es inmensa, y el desafío será seguir sosteniendo el esfuerzo bélico sin que el desgaste interno socave el apoyo popular. Para lograrlo, Ucrania deberá seguir buscando apoyo internacional, aumentar su capacidad de producción interna y cuidar de su población, sobre todo de los desplazados y veteranos.