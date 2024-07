Un exjefe del Ejército británico ve clara la amenaza de un conflicto global "más letal que la alianza nazi"

El general Sir Patrick Sanders, ex jefe del Estado Mayor del ejército británico, ha advertido al Reino Unido y a la OTAN sobre la posibilidad de que se produzca un conflicto global al estilo de la Tercera Guerra Mundial en los próximos cinco años y, además, ha recalcado la

necesidad que tiene la Alianza Atlántica de rearmarse sustancialmente desde este 2024 hasta el final de la década para, tal y como señala en una entrevista publicada por el diario británico The Times, tener la capacidad de repeler un posible ataque desde Rusia.

Sanders cree que Rusia, China e Irán son "las nuevas potencias del Eje" al representar una amenaza más letal que la alianza nazi de 1939 ya que "son más interdependientes y están mejor alineados que las potencias originales del Eje". Algo que, a su juicio, ha provocado que el mundo se enfrente a "un momento tan peligroso como cualquier otro desde 1945".

Aunque el mismo general apunta que una guerra directa con Rusia y sus aliados no es inevitable, sí se vuelve en algo más probable si el Reino Unido y la OTAN no se rearman significativamente. "La mayoría de las proyecciones indican que tenemos entre cinco y diez años antes de que Rusia se recupere y sea capaz de representar la amenaza que suponía antes del inicio de la guerra de Ucrania", explica Sanders, quien también advierte que Putin podría ordenar pequeñas operaciones militares "justo por debajo del nivel de conflicto" o, por otro lado, ocupar determinados territorios cuando tenga la oportunidad.

Sanders no oculta su preocupación sobre la capacidad que tengan las fuerzas armadas de su país, el Reino Unido, para enfrentarse a una guerra a gran escala. El general asegura que, a día de hoy, el Ejército británico no sería capaz de repetir operaciones de invasión como la ocurrida en el sur de Irak en 2003 o en las Islas Malvinas en 1982. "Podríamos juntar las dos brigadas que se llevaron a las Malvinas, pero ¿podríamos llevarlas? ¿Podríamos tener el Ejército que lo hizo posible y podemos mantenerlo? No", ha dicho, haciéndose eco de los comentarios del Dr. Rob Johnson, alto funcionario del Ministerio de Defensa británico y que, recientemente, ha señalado que el Reino Unido "no estaba preparado para luchar y ganar un conflicto armado de cualquier escala".

El primer ministro Sir Keir Starmer se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa al 2.5% del PIB, aunque esto dependerá de la salud de las finanzas públicas. Para Sanders, esta cifra es insuficiente para enfrentar todos los desafíos militares que se plantean en la actualidad: "Estamos llevando a cabo un gran desembolso, incluyendo la renovación del armamento de disuasión nuclear, la modernización de la flota de las Fuerzas Aéreas, de la Marina Real Británica y el Ejército", ha explicado antes de reiterar la necesidad de una respuesta nacional al esfuerzo militar porque las amenazas actuales exigen del esfuerzo colectivo. "Con las amenazas a las que nos enfrentamos ahora, la única forma que podemos lidiar contra ellas es con el esfuerzo de toda la nación", ha concluido.