Un nuevo libro destapa el aviso de EEUU a Putin de consecuencias catastróficas por el uso del arma prohibida

via Associated Press

El periodista que reveló el escándalo "Watergate"en los años 70, Bob Woodward, ha escrito un nuevo libro, titulado "Guerra", donde desvela, entre otras cosas, conversaciones de la Casa Blanca e intercambios de insultos entre Joe Biden, Donald Trump, Kamala Harris o Vladímir Putin, tal y como adelantó este martes la CNN.

Una de las afirmaciones más llamativas ha sido la de que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a declarar a su equipo que no sabía cómo Barack Obama no había "tomado en serio a Putin" en el momento en el que invadió Crimea en 2014, lo que se considera como el primer paso al conflicto actual.

Según algunos informes de la inteligencia, en septiembre de 2022, Putin podría haber empleado armas nucleares para lograr obtener mejores resultados y avances, lo que hizo saltar las alarmas en la Casa Blanca. El secretario de Defensa de EE.UU, Austin Lloyd, y su homólogo ruso, Serguéi Shoigu, mantuvieron una llamada por este motivo en 2022. "Sabemos que está contemplando el uso de armas nucleares tácticas en Ucrania", declaró el estadounidense al ruso.

"Cualquier uso de armas nucleares a cualquier escala contra cualquier persona sería visto por Estados Unidos y el mundo como un evento que cambia el mundo. No hay una escala de armas nucleares que podamos pasar por alto o que el mundo pueda pasar por alto", continúo Lloyd. "No me gusta que me amenacen" respondió Shoigu tras recibir la advertencia. "Señor ministro", dijo el de EE.UU, "soy el líder del ejército más poderoso de la historia del mundo. No hago amenazas".

Cuando pasaron dos días, los rusos solicitaron una nueva llamada, esta vez el ministro de defensa ruso recriminó que Ucrania estaba planeando usar una "bomba sucia", algo que Estados Unidos negó creer. "No vemos ningún indicio de ello, y el mundo se dará cuenta", afirmó Austin en aquel momento. "No lo hagas", insistió.

También el presidente estadounidense realizó una llamada a Putin, advirtiéndole de las "consecuencias catastróficas" si Rusia utilizara armas nucleares.

Woodward afirma que la inteligencia estadounidense cifró en aquel instante en un 50% las posibilidades de que el mandatario ruso utilizase este tipo de armamento, si los ucranianos alcanzaban cierta ventaja sobre los rusos en Jersón, en el sur de Ucrania.

Biden también llamó al presidente chino para debatir sobre la disuasión nuclear, coincidiendo en su posición, y afirmando este último que alertaría a Putin sobre el tema, relata el mismo libro.

Biden sobre Netanyahu: "Es un jodido mal tipo"

Otra de las declaraciones que más ha llamado la atención de los medios ha sido la forma en la que supuestamente Biden se refirió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien en un inicio mostró su apoyo. "Ese hijo de puta, Bibi Netanyahu es un mal tipo. Es un jodido mal tipo", comentó el mandatario a uno de sus colaboradores a principios de 2024, en pleno conflicto de Gaza.

"¿Cuál es tu estrategia, amigo?", cuestionó el presidente estadounidense a Netanyahu en una llamada por teléfono en abril de 2024, a lo que este respondió "entrar en Rafah". Meses más tarde, tras el aumento de ofensivas israelíes, Biden le mostró su preocupación. "Sabes que la percepción de Israel en todo el mundo es cada vez más que son un Estado canalla, un actor canalla", dijo el estadounidense. "No necesitas hacer otro movimiento. No hagas nada", le insistió tras un nuevo ataque en Siria.

Conversaciones entre Trump y Putin

En el mismo libro aparece también la figura del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantuvo supuestamente conversaciones con el presidente de Rusia hasta en siete ocasiones desde que abandonó sus funciones, incluso cuando presionaba a los republicanos para frenar la ayuda a Ucrania en el conflicto, según relató uno de los asistentes que se encontraba en su oficina.

El escritor afirma, del mismo modo, que durante la pandemia de Covid-19, mandó a Putin a escondidas test de virus para uso personal del ruso, quien se encontraba altamente preocupado por infectarse, aunque no quiso hacerlo público. "No quiero que se lo digas a nadie porque la gente se enojará contigo, no conmigo" le dijo supuestamente Putin a Trump.

El expresidente ha respondido al libro atacando al autor, denominándolo como "un total sinvergüenza", "lento, letárgico, incompetente y, en general una persona aburrida sin personalidad". "Ninguna de estas historias inventadas por Bob Woodward es cierta y son obra de un hombre verdaderamente demente y perturbado que sufre de un caso debilitante del Síndrome de Trastorno por Trump", afirmó Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña a través de un comunicado, quien dijo que Trump ya demandó anteriormente al autor por otro libro.

De hecho, la afinidad de Trump con el mandatario ruso hizo saltar las alarmas en las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que determinaron que Putin ordenó al gobierno ruso intervenir en las elecciones de 2016 para favorecer a Trump y así vencer a Hillary Clinton, lo que Trump negó. El fiscal especial Robert S. Mueller III no halló evidencia de que hubiese conspiración criminal, aunque sí que encontró un número inusual de contactos entre los círculos de ambos mandatarios.