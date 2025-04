China acude al mercado negro para forrarse del material ilegal que deja más ganancias que el oro

Nada Bascarevic via Getty Images

Es uno de los recursos naturales más preciados y su explotación en países en vías de desarrollo deja imágenes cercanas a los peores momentos de la esclavitud. Con niños sufriendo jornadas interminables, en medio de productos químicos nocivos, solo por arrancar un pedazo del preciado mineral por el que recibirá una miseria. Todo ello aderezado con guerras interminables.

Y no, no es el oro, ni tampoco los diamantes de sangre. Y tampoco se reduce solo a una cuestión de África. América del Sur no escapa de esta búsqueda de un recurso que China compra en volúmenes ingentes y que marca su hoja de ruta económica en el continente africano y en otras partes del mundo. Se trata del coltán, una composición mineral a partir de columbita y tantalita con amplios usos en el sector tecnológico y cuyas mayores reservas mundiales se encuentran en República del Congo.

El coltán es un recurso clave para la creación de equipos electrónicos, sobre todo en el ámbito de los condensadores eléctricos. Su aplicación ha permitido contar con dispositivos cada vez más pequeños, pero con mayores estándares de eficiencia. Probablemente ya te haya venido a la cabeza, pero sin coltán no tendrías un smartphone en el bolsillo.

22.000 dólares kilo para el campesino: 500.000 para las bandas armadas

Según recoge un artículo del diario colombiano Vanguardia, las bandas criminales de paramilitares y otros grupos vinculados al narcotráfico, como las disidencias de las FARC que han ocupado el papel dejado tras el proceso de paz, junto con algunas facciones del ELN (el Ejército de Liberación Nacional).

No son ni los milicos ni los despojos de los grupos armados los que se hacen con el coltán directamente. Usan un sistema similar al que emplean con la cocaína. Los grupos armados presionan a la comunidad indígena que se ocupa de arrancar el coltán de barrancos o del cauce del río.

A esos trabajadores les pagan un 15% del valor final de ese coltán. Es decir, si las autoridades colombianas calculan que se extraen 320 toneladas de coltán ilegal cada año, 22.000 dólares es lo que se llevan los 'mineros' por kilo. Ellos luego venden ese mismo kilo a 500.000 dólares.

¿Cómo llega hasta el mercado asiático y China? La ruta habitual pasa por transportarlo por el río en embarcaciones hasta Vichada, para luego esconderlo unos días en Villavicencio. El tiempo justo para falsificar documentos comerciales y pasarlo como gravilla de obra en camiones hasta los puertos de Buenaventura o Cartagena de Indias, con destino a Asia.