Un experto alerta sobre la retirada de las tropas de EEUU en la frontera con la guerra: el peor escenario posible

El Pentágono estaría considerando la retirada de hasta 10.000 soldados de Rumania, Polonia y otros países de Europa del Este, según una información de la prensa estadounidense, pero aún no confirmada oficialmente por la Administración Trump, según ha publicado el medio HotNews.ro. Estos soldados están destinados en estas regiones para reforzar las defensas de los países fronterizos con Ucrania tras la invasión rusa.

La retirada de los militares estadounidenses de Rumanía no significa necesariamente la retirada de la presencia estadounidense, pero el escenario de una reducción de estas tropas en el país es una señal política importante, considera al medio rumano Claudiu Degeratu, experto en relaciones internacionales.

Actualmente, aproximadamente 1.700 soldados estadounidenses se encuentran en misión en Rumania. El destacamento más grande, de casi 1.400 soldados, está estacionado en la base militar Mihail Kogălniceanu, y el número exacto varía según la rotación, una vez cada pocos meses. Mientras, en la base de Deveselu hay unos 200 militares que operan el escudo antimisiles Aegis Ashore, mientras que en la base aérea de Câmpia Turzii hay más de 100.

"Es difícil decir nada desde un punto de vista oficial. Recientemente se celebró la ceremonia de rotación de las fuerzas estadounidenses en la base de Kogălniceanu, así que ahora se quedarán. 10.000 soldados significa que todos son de Europa del Este, y es una cifra cuestionable. También discutimos el plazo: ¿10.000 en un año, 10.000 en dos años?", explicó Degeratu.

El experto destacó que actualmente el estatus de las tropas estadounidenses en Rumania no es permanente, sino que cambia periódicamente, mediante rotación. Una posible retirada del personal militar norteamericano supondría incluso una reducción del número de tropas que llegan a nuestro país de forma rotatoria.

"Si analizamos el escenario de una reducción de la presencia rotatoria, es decir una retirada de, digamos, el 50%, entonces eso no cambia las cosas en absoluto. Sin embargo, si discutimos la hipótesis de una retirada total, lo cual es muy improbable desde mi punto de vista, entonces, por supuesto, el impacto es grande para la seguridad nacional y la disuasión en Europa del Este, siendo una señal política más que militar", dijo.

"Por otro lado, la retirada de las fuerzas armadas no implica necesariamente la retirada de la presencia estadounidense, ya que también estamos hablando de la presencia de unidades de drones estadounidenses en Câmpia Turzii y del escudo antimisiles en Deveselu. Allí no hablamos de soldados, sino de sistemas de defensa y combate", opina el experto.

Al ser preguntado sobre si existe un escenario en el que los estadounidenses puedan cerrar y retirar el escudo de Deveselu, Degeratu responde que no. "Desde mi punto de vista, no. Creo que podría ser una retirada parcial debido a esta rotación que se está realizando. Así que no sé, un 10%, un 15% o un 20%; está por confirmar si esta cifra se mantendrá. Me parece un poco exagerada, y se produce en el contexto de una guerra de información en la prensa estadounidense e internacional entre demócratas y republicanos".

"En un escenario negativo, el peor de los casos, con una retirada seria y las instalaciones de Deveselu y posiblemente los drones de Câmpia Turzii permaneciendo, entonces sí, la señal política es muy grave. Rumania se vería obligada a adaptar su estrategia nacional o su estrategia de defensa militar", agregó.

El experto considera que una medida de este tipo por parte de los estadounidenses tendría "un gran impacto en la Alianza Transatlántica", porque los aliados europeos tendrán que compensar el hueco militar dejado en el flanco oriental. "Esto implica un aumento de la presencia del grupo de combate de la OTAN en Cincu. Dependerá de Francia desarrollar e incrementar el número de fuerzas de la OTAN en esta zona", afirmó.