Un 'pequeño' país de la OTAN echa una mano a Ucrania donde otros no se atreven

Hoy en día no hay asunto más importante en la política exterior y de seguridad de la República Checa que seguir apoyando a Ucrania. Así lo ha afirmado el presidente checo, Petr Pavel, en una reunión con los embajadores checos en Praga, informa el diario local Idnes.

"Detener y, sobre todo, que la agresión rusa fracase, es nuestro principal interés", afirmó Pavel, quien destacó además que la victoria de Rusia sobre su país vecino no sólo afectaría a la estabilidad económica y política del país, sino también a la de toda Europa. Y más aún: provocaría otra oleada importante de refugiados, añade.

Según su mandatario, la República Checa -que entró en la OTAN en marzo de 1999, junto con Hungría y Polonia- ha conseguido mantener una posición unificada, previsible y comprensible sobre esta cuestión clave, no sólo a nivel de los más altos funcionarios constitucionales, sino también en la sociedad. "A la República Checa le interesa seguir apoyando a Ucrania en todos los aspectos y luchar por una paz justa y duradera", subrayó.

Pavel enfatizó que la República Checa ha demostrado que se toma en serio la ayuda a Ucrania y ha recibido un merecido reconocimiento por ello. En este contexto, el presidente mencionó la iniciativa de comprar munición de artillería a países no pertenecientes a la UE, lo que ayuda a los defensores ucranianos a superar el período crítico de escasez de munición.

"Los esfuerzos de reconstrucción de la República Checa también están ayudando a los sectores de la salud y la energía de Ucrania, que han sido sometidos a duras pruebas", afirmó el presidente, señalando que la República Checa a menudo puede ayudar en áreas en las que otros no se atreven.

Pavel señaló que la política exterior checa debe garantizar que las reglas no dejen de aplicarse en el entorno internacional y que el imperio del más fuerte no prevalezca sobre el imperio de la ley. Afirmó que el éxito de los esfuerzos para garantizar que las reglas no dejen de aplicarse en el entorno internacional se medirá a largo plazo por el número de países fuera del círculo occidental que puedan convencerse de esta visión.

"En primer lugar, Rusia, al igual que China y otros actores, influyen cada vez más en las políticas de los países del llamado Sur global", añadió el político, que pidió evitar la interpretación rusa de la guerra en Ucrania o la idea errónea de que los intereses de estos países se pueden proteger mejor con gobiernos autocráticos.

El presidente checo también señaló que la agresión rusa ha dado una nueva relevancia a la OTAN y una nueva dinámica al proceso de ampliación de la UE.

Para concluir, el presidente señaló que en los próximos 12 meses se esperan varios eventos clave en la República Checa y en el mundo, incluidos aniversarios importantes y el cambio del presidente de los Estados Unidos. Como ejemplo, está la reunión de embajadores de la República Checa comenzó el 26 de agosto y durará hasta hoy mismo.