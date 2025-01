Un periodista pide a Zelenski que perdone a Putin y la reacción no puede ser más contundente

Tono cortante, palabras como puños, mirada dura. Queda claro. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha sido muy contundente cuando se le ha preguntado si perdonará a su homólogo (e invasor) ruso, Vladimir Putin, en el caso de que se cierre un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

La pregunta procede de un famoso podcaster nacido en Moscú, Lex Fridman, con quien el mandatario ucraniano ha hablado durante unas tres horas. Un encuentro que ha dejado jugosos titulares... como el de Putin.

Literalmente, Zelenski le dijo a Fridman que Putin es un asesino de niños y que, por eso, no es posible el perdón.

Zelenski, después de preguntarle a Fridman si tiene hijos, a lo que respondió que no, le dijo expresamente: "Esto es lo más importante en la vida, y simplemente te quitan lo más preciado. ¿Preguntarás quién arruinó tu vida antes de ir a arrancarle la cabeza? Sólo tengo curiosidad".

Y prosigue: "Te quitaron a tu hijo. Preguntas quién hizo esto. Y te responderán que ese tipo, ese, hizo es. Dirás entonces: 'Oh, bueno, entonces no hay preguntas'. No, no, no. Irás al infierno y les arrancarás la cabeza de un mordisco, y será justo. ¿Se puede perdonar a los asesinos?". No puede ser más contundente.

Zelenski y Fridman -quien también entrevistó al presidente electo de EEUU, Donald Trump, durante las elecciones-, superan ya en Youtube los cinco millones de visionados de su conversación.

El líder ucraniano bajó la guardia a menudo durante el podcast, incluso mostrando algunos destellos de su antigua carrera como comediante. Estaba relajado y con ganas de hablar. Cuando Fridman lanzó la idea de un encuentro hipotético entre Zelenski y Putin junto al mar, el ocupado replicó: "Uno de nosotros podría ahogarse. Y yo soy un buen nadador".

Fridman había sido criticado antes de la entrevista después de preguntar si el podcast podría realizarse en ruso, idioma que él y Zelenski hablan con fluidez. El ucraniano se negó a utilizar el idioma del país que invadió su nación, porque también el idioma se ha convertido en un arma arrojadiza, dentro del mundo ruso que defiende Putin: si eres ruso étnico y hablas la lengua de Pushkin, eres candidato a que el Kremlin te quiera aplicar su nueva ideología imperialista. El derecho internacional ya tal.

"La gente que nos ataca habla ruso", justificó. "Atacan a gente a la que hace poco le dijeron que en realidad se trataba de defender a la gente de habla rusa, y por eso no respeto ni al líder ni al director de la Rusia de hoy, ni al pueblo".

También discrepó con la declaración de Fridman de que Putin ama a la gente de su país. "Se equivoca", dijo Zelenski. "No ama a su gente. Ama a su círculo íntimo. Es sólo una pequeña parte de la gente. No los ama. ¿Por qué? Te lo explicaré. No puedes enviar a tu gente a otro país sabiendo que morirán". Putin también envía "niños" a luchar por él, recordó.

"Mi hija tiene 20 años", dijo. "Para mí, es una niña. Ella ya es una adulta, por supuesto, pero es una niña. Los chicos que envía tienen 18 años. Son niños. Y los envía", enfatizó.

Zelenski también habló sobre las garantías occidentales para su país, incluidas las del presidente electo Donald Trump. Zelenski dijo que había presentado un plan a Trump para que las naciones occidentales liberen 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados para permitir que Kiev compre armas estadounidenses. "No necesitamos regalos de los Estados Unidos", dijo. "Será muy bueno para su industria, para los Estados Unidos. Pondremos dinero allí. Dinero ruso, no ucraniano, no europeo. Dinero ruso, activos rusos".

Sin embargo, elogió a Trump durante la charla, diciendo que los líderes europeos comenzaron a interesarse en sus discusiones con los estadounidenses después de que Trump ganó las elecciones presidenciales. "Ahora veo que cuando hablo de algo con Donald Trump, ya sea que nos reunamos en persona o simplemente tengamos una llamada, todos los líderes europeos siempre preguntan: '¿Cómo fue?' ", indicó Zelenski. "Esto muestra la influencia de Donald Trump", concluyó.