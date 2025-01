Un prestigioso abogado deja tirado a Facebook por su descenso hacia "la masculinidad tóxica y la locura neonazi"

Mark Lemley es uno de los más prestigiosos abogados en materia de derechos de autor. Profesor en la Universidad de Stanford y uno de los diez académicos legales más citados de la historia, TechDirt lo definió, en palabras recogidas por Wired, "como un pensador legal del nivel de Lebron James o Michael Jordan". Hasta hace unos días, además, el letrado defendía a Facebook tras una demanda de un grupo de autores que denunció que el gigante tecnológico había entrenado sus sistemas de inteligencia artificial con sus libros sin obtener permiso para ello. Pero ya no.

Hace una semana y tras los cambios anunciados por Mark Zuckerberg en Meta, Lemley comentó en su cuenta en la red social LinkedIn que llevaba un tiempo pensando en la mejor manera de responder al declive de Facebook, que en su opinión ha entrado en una espiral de "masculinidad tóxica y locura neonazi". Aunque en un primer momento pensó también en abandonar la red social, finalmente no lo ha hecho ya que, dice, todavía encuentra "un gran valor en las conexiones y amigos" que tiene ahí. "No parece justo que deba perder eso porque Zuckerberg esté teniendo una crisis de la mediana edad. Pensándolo bien, he decidido quedarme, aunque probablemente me involucraré menos de lo que normalmente hacía", ha señalado.

En todo caso, Lemley ha anunciado que ha hecho y hará las siguientes cosas: desactivar su cuenta en Threads ("BlueSky es una excelente alternativa a Twitter, y lo último que necesito es apoyar un sitio similar a Twitter dirigido por un aspirante a Musk"), dejar de comprar los productos que se anuncian en Facebook o Instagram y, por último, dejar de representar a Facebook en el ya mencionado caso contra un grupo de autores. Si bien confía en que ganen el juicio, ya no puede servir como su abogado "en conciencia".

En una reciente entrevista con Wired, el prestigioso abogado dice estar muy preocupado por "la dirección que está tomando" Estados Unidos. "Me preocupa especialmente que varias personas en la industria tecnológica parezcan estar dispuestas a seguirla, sin importar lo extrema que sea la situación. No quisiera estar asociado a una serie de cambios, desde el apoyo incondicional a Trump hasta el recorte sistemático de las protecciones para las personas LGTIBQ pasando por la eliminación de los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión", ha comentado por teléfono para aventurar "un patrón que parece seguir lo que vimos con Elon Musk hace un par de años". "Hemos visto adonde conduce ese camino, y no es a ningún lugar bueno", ha concluido.