Un prisionero de guerra ruso revela cómo luchan los soldados norcoreanos: "No tienen ni una pizca de humanidad"

Maksym Kishka/Global Images Ukraine via Getty Images

Un prisionero de guerra ruso ha revelado cómo luchan los soldados norcoreanos desplegados con el ejército ruso en la guerra contra Ucrania. Durante el interrogatorio, Wajiya Khubrevich admitió que los soldados norcoreanos ubicados en el territorio de la región de Kursk tienen privilegios sobre los rusos.

La grabación con las declaraciones del prisionero ruso fue publicada en la página web InformNapalm. "Tienen mejores condiciones de vida y comida mucho más sabrosa", dijo Khubrevich, según ha publicado el medio Interia Wydarzenia.

"Se alimentan el doble que nosotros. Nosotros comemos cebada perlada, ellos comen huevos, chocolate y hasta café", confesó el prisionero. Además, llamó la atención sobre la forma en que luchan los soldados norcoreanos.

"Sus unidades son rígidas y disciplinadas, combinadas con una alta autonomía de acción", aseguró. "Los coreanos no sonríen. Son crueles, no tienen humanidad", afirmó, y agregó que muchas veces su forma de luchar no fue consultada con los comandantes rusos.

Chubrewicz adminitó que entre los rusos hay opiniones muy diferentes sobre las capacidades de los soldados norcoreanos. Según el prisionero ruso, los comandantes de alto rango están satisfechos con ellos debido a su tenacidad, ya que incluso en caso de grandes pérdidas, están dispuestos a continuar con su tarea.

"Algunos dicen que están bien preparados, otros dicen que son sólo unos cabrones que no entienden dónde están (...). No tienen miedo en absoluto. Avanzan y disparan con cualquier arma", enfatizó.