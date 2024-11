Una empresa militar privada afirma que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de recuperar las tierras anexadas por Rusia

Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

La guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga ya durante más de dos años después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara la "operación militar especial" en Ucrania en febrero de 2022. Aunque Moscú aspiraba a una victoria rápida sobre su vecino, un país con un ejército mucho más pequeño, su enérgico esfuerzo de defensa, reforzado por la ayuda occidental, le ha impedido obtener avances sustanciales.

Sin embargo, Erik Prince, fundador y ex director ejecutivo de la empresa militar privada Blackwater, advirtió el domingo que Kiev debería renunciar a cualquier esperanza de recuperar sus territorios anexados por Moscú si quiere poner fin al conflicto, según ha informado el medio Newsweek.

"Esta guerra no tiene un buen desenlace", dijo Prince durante una aparición en el programa Sunday Morning Futures de Fox News. "Es necesario reducir la escalada y terminar con ella. No hay posibilidad de que Ucrania recupere sus territorios: Donetsk, Luhansk, las zonas del este, y ciertamente no Crimea", agregó.

Además, agregó: "Ha sido una tarea inútil durante el último año y medio, y lo único que estamos haciendo es eliminar a las próximas generaciones de hombres ucranianos y rusos. De hecho, imaginen si hubiera este tipo de enfrentamiento fronterizo con México y hubiera armas proporcionadas por Rusia que se dispararan dentro de los Estados Unidos. No hay forma de que lo toleremos".

Prince señaló que espera que "el presidente [electo] Trump pueda ponerse manos a la obra, literalmente desde el primer día" y que la guerra "debe ser puesta a punto por adultos".

El presidente electo Donald Trump hizo campaña con la promesa de que podría poner fin a la guerra "en 24 horas" si regresaba al cargo y comenzó a llamar a Putin y al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a los pocos días de su victoria electoral en las presidenciales estadounidenses celebradas el pasado cinco de noviembre. Trump, sin embargo, no ha explicado cómo pondría fin rápidamente al conflicto.