Una jueza nombrada por Trump desestima el caso que investigaba al expresidente por retener documentos clasificados

La jueza de Florida Aileen Cannon ha a desestimado el caso abierto contra Donald Trump por llevarse documentos clasificados a su residencia en Mar-a-Lago cuando era presidente de Estados Unidos. La magistrada arguye su decisión en que el nombramiento del fiscal especial, Jack Smith, había violado la Constitución al no haber sido nombrado por el presidente ni confirmado por el Senado, según informa The New York Times.

Tal y como recoge el periódico estadounidense, el fallo de la jueza Cannon, a quien el propio Trump nombró para el puesto, es “sorprendente” puesto que “decisiones judiciales que se remontan a la época del Watergate confirman la legalidad de las maneras en que se han nombrado fiscales independientes”.

“De un solo golpe”, prosigue el Times, Cannon “eliminó una importante amenaza legal contra Trump en el primer día de la Convención Nacional Republicana”, donde está previsto que sea nombrado formalmente candidato del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre.

El equipo legal del fiscal especial Smith recurrirá el fallo. Trump estaba acusado de retener ilegalmente documentos clasificados una vez ya no estaba en la Casa Blanca para luego obstruir los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos.