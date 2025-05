Borrell estima que costaría unos 250.000 millones de euros al año sustituir a EEUU en la OTAN 

El presidente del Cidob y ex Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que sustituir a Estados Unidos en la OTAN supondría un aumento del gasto en defensa para los estados miembros de 250.000 millones de euros al año. Lo ha dicho este lunes en la 40 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Cataluña.

"Caro, posible, necesario. No se va a hacer mañana, pero mejor empezarlo hoy", ha afirmado Borrell, que ha detallado que para sustituir el despliegue territorial militar de Estados Unidos haría falta equipar a 50 brigadas y desplegar 100.000 hombres, aunque ha matizado que esta cifra tendría que ser el doble debido a la fragmentación de los ejércitos europeos.

Ha avisado de que si no se invierte de manera coordinada en la UE en defensa, seguirá habiendo "un conglomerado inoperante y no interoperable" y las mismas duplicaciones de capacidades y carencias.

"No habrá unanimidad para construir una OTAN europea, una 'Europa de la defensa" Josep Borrell, exAlto representante de la UE para política exterior

Por otro lado, ha animado a que "si de verdad nos preocupa la 'Europa de la defensa', que la hagan los que la quieren hacer, y Alemania la quiere hacer", al tiempo que ha insistido en que si no hay coordinación entre los países europeos se va a tirar el dinero.

Ha recordado que la defensa es una competencia de los Estados miembros, no de la Unión Europea, y ha descartado que la UE vaya a desarrollar una defensa común porque requiere de unanimidad: "No habrá unanimidad para construir una OTAN europea, una 'Europa de la defensa'. Mi consejo es dejar de buscar solución donde no la hay", ha añadido.

Ha criticado que el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, pida que España gaste un 3% en defensa: "Me pregunto con qué autoridad habla. ¿A usted quién le ha dado vela en este entierro? ¿Usted quién es para decir que un Estado miembro tiene que gastar el 2, el 3 o el X?", ha reprochado Borrell.

Qué puede ocurrir con EEUU y la OTAN

Entre los posibles escenarios que se manejan respecto a la continuidad o no de EEUU en la OTAN, Borrell ha asegurado que se trataría de una "retirada caótica" y muy perjudicial para Europa, ya que se perdería la interoperatividad de los ejércitos, y ha puesto como el peor ejemplo, que EEUU no colaborase en base al artículo 5 de la OTAN, conocido como la cláusula de defensa colectiva.

También ha afirmado que el peor de todos los supuestos sería un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia "que sacrificara a Europa", y ha añadido que por eso es tan importante lo que pase en Ucrania, ya que determinará, a su juicio, los límites de la alianza atlántica.

Ha defendido que Europa tenga "capacidad suficiente para existir en un mundo donde no hay enfrentamiento" entre Estados Unidos y Rusia, y ha reiterado que dependiendo de cómo acabe la guerra en Ucrania será determinante para los equilibrios geopolíticos del continente europeo.

Por último, Borrell se ha hecho la misma pregunta que la gran mayoría de los ciudadanos europeos: será capaz Europa de sustituir a Estados Unidos si el presidente Donald Trump decide dejar de suministrar armas a Ucrania, y ha asegurado que "desde el punto de vista financiero no debería de ser un problema".

"El problema es que la gente no lucha con billetes de bancos, va con armas. Un soldado no va a una trinchera con un saco de billetes, va con armas. Y la transición entre el dinero y el arma quiere decir industria y tiempo", ha alertado, que considera que este sería uno de los grandes problemas a los que se enfrentaría Europa en este escenario.