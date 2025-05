Un soldado ucraniano se muestra muy pesimista sobre el acuerdo de paz de Trump en la guerra: "Nos pone en peligro a todos"

Andre Luis Alves/Anadolu via Getty Images

"No tenemos ninguna posibilidad si firmamos algo. De ninguna manera", aseguró Alik (nombre ficticio para proteger su identidad), un soldado en el frente de batalla de Ucrania. "Hay un panorama mucho más amplio. Si les damos Lugansk y Donetsk, en una semana Rusia atacará de nuevo. ¿Qué haremos entonces?", aseguró sobre el acuerdo de paz planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que afirmó que solo serviría para poner en peligro a todos.

El soldado señaló al medio británico The i que no está "seguro de que estén (Rusia) preparados para ningún tipo de diálogo de paz por el simple hecho de que están ganando en primera línea". "Entonces, ¿por qué deberían negociar? ¿Para qué?", apuntó. "Están ganando en el campo de batalla. Están ganando diplomática y políticamente. Entonces, ¿por qué mantener una conversación, una conversación real?", agregó.

La opinión de Alik es contundente: cree que Ucrania "no tiene ninguna posibilidad" de desocupar el territorio que Rusia actualmente controla, estimado en alrededor del 20% del país, que se extiende desde Lugansk hasta Crimea. "Tienen más fuerza y son más poderosos que nosotros", expresó sin rodeos en una llamada telefónica con el medio británico desde el este de Ucrania. "En balística, aviación, infantería, artillería, drones, etc. Están ganando en todos los aspectos", sentenció.

Con la ventaja de Rusia en el campo de batalla y una economía que aún sobrevive a pesar de las sanciones occidentales, Alik cree que Putin "no toma en absoluto en serio la paz" en Ucrania. "Es fácil tener un alto el fuego. Simplemente dan una orden, dejan de disparar, los drones dejan de volar, la infantería deja de moverse. Pero no están preparados para eso —dice—. Lo vimos en el alto el fuego de un día de Pascua; no funcionó".

Alik sólo ve una razón por la que Rusia pueda estar interesada en mantener conversaciones. "Es solo para una persona, toda esta historia, toda esta acción. Solo es para el presidente de Estados Unidos", dijo.

En su campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca, Trump prometió poner fin a la guerra “el primer día” y su administración ha mediado en conversaciones entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora, sin embargo, las conversaciones no han dado frutos. Trump ha expresado ya su creciente frustración con Putin y ha amenazado con retirarse de las negociaciones.

