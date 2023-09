Uno de cada tres europeos vota ya a partidos antisitema

Casi un tercio de los europeos vota ya por partidos populistas, de extrema derecha o de extrema izquierda, antisistema, en resumen. Es lo que arroja una investigación desvelada en exclusiva por el diario británico The Guardian, que da cuenta del "amplio apoyo a las políticas antisistema que está surgiendo en todo el continente", un "desafío cada vez más problemático a la corriente principal".

Su análisis ha sido realizado por más de 100 politólogos en 31 países distintos y encontró que en las elecciones nacionales del año pasado se dio un récord: el 32% de los votantes del Viejo Continente votó por partidos antisistema, en comparación con el 20% a principios de la década de 2000 y el 12% a principios de la década de 1990. Un enorme salto.

La investigación, dirigida por Matthijs Rooduijn, politólogo de la Universidad de Amsterdam, desvela que aproximadamente la mitad de los votantes antisistema apoyan a los partidos de extrema derecha y que el porcentaje de votos para estos radicales está aumentando rápidamente.

"Hay fluctuaciones, pero la tendencia subyacente es que las cifras siguen aumentando", afirma Rooduijn. "Los partidos tradicionales están perdiendo votos; Los partidos antisistema están ganando. Es importante, porque muchos estudios ahora muestran que cuando los populistas obtienen el poder, o influencian sobre el poder, la calidad de la democracia liberal disminuye", ahonda.

Según los investigadores, que examinaron los partidos que habían obtenido al menos un escaño o el 2% de los votos en las elecciones al parlamento nacional desde 1989, hay una multitud de factores detrás de esta tendencia. "Los partidos de extrema derecha, en particular, realmente han ampliado su base de votantes y están forjando coaliciones de votantes con preocupaciones muy diferentes”, dijo Daphne Halikiopoulos, politóloga comparada de la Universidad de York y coautora de PopuList.

La política europea, dicen sus conclusiones, se ha inclinado a la derecha hasta el punto de que los conservadores entendidos como clásicos se han contagiado en posicionamientos y en agenda con los más radicales. Se ha visto en España, por ejemplo, con la negativa del PP a mantener un cordón sanitario con Vox. Por eso, los analistas abogan por calificar ahora a los partidos de centroderecha más conocidos del continente como "extrema derecha limítrofe".

Dan nombres, aunque no españoles: "Hablamos mucho sobre la reclasificación de los conservadores del Reino Unido, el VVD de Mark Rutte en los Países Bajos, Les Républicains en Francia y el ÖVP en Austria", dijo Rooduijn. “Al final no lo hicimos porque el nativismo no era su principal objetivo. Pero es posible que lo hagamos en el futuro”.

El proyecto del que nacen estos datos se llama PopuList y se lanzó hace cinco años en asociación con The Guardian. En la edición de este año identifica hasta 234 partidos antisistema en toda Europa, incluidos 165 partidos populistas -la mayoría de extrema izquierda o extrema derecha-. Clasifica a 61 partidos como de extrema izquierda y 112 como de extrema derecha -la mayoría, pero no todos, de corte populista-.