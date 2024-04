Zelenski amenaza con una próxima contraofensiva letal

La próxima contraofensiva de Ucrania será letal. O eso es lo que ha asegurado su presidente, Volodimir Zelenski, en una entrevista a Politico. Ha admitido también que la contraofensiva del año pasado "no tuvo tanto éxito", pero promete ponerse las pilas para que en la próxima haya más avances.

Zelenski no quiso ahondar mucho en el tema, pero sí que se atrevió a insinuar que la contraofensiva anterior fue "saboteada desde dentro". Explicó que "los rusos sabían dónde íbamos a atacar" y que así lo demostrará: "La historia dirá cómo sucedió".

En otra entrevista al periódico alemán Bild, recogida por el medio The new voice of Ukraine, Zelenski confirmó que Ucrania ya tiene previsto un plan para la contraofensiva. Sin embargo, explicó que necesita muchas más armas, incluso de Estados Unidos.

El presidente ucraniano indicó que el ejército ucraniano ahora mimo solo tiene munición para acciones defensivas. Así que espera que la situación en el frente se estabilice pronto para poder poner en marcha una nueva operación que tenga mejores resultados que la anterior.

La popularidad de Zelenski baja pero el apoyo sigue siendo mayoritario



La popularidad de Volodímir Zelenski cayó tras el cese del popular comandante en jefe Valeri Zaluzhni y en medio de la escasez de buenas noticias desde el frente, mientras que una mayoría apoya la decisión de no celebrar durante la guerra las elecciones presidenciales, que debían haber tenido lugar hace una semana.

El 63 % de los ucranianos sigue apoyando a Zelenski, según un sondeo del grupo sociológico 'Rating' publicado hace unos días, lo que representa una caída de casi 30 puntos porcentuales con respecto a febrero de 2023, cuando el 91 % de los encuestados aprobaba su gestión.