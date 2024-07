Zelenski ningunea los supercazas de la OTAN y EEUU

Los aviones de combate F-16 proporcionados por Occidente están de camino de Ucrania y comenzarán a volar misiones a finales de este verano. La confianza de Kiev es que cambien las cosas y les ayuden a expulsar a su invasor, Rusia, que le come el 20% del territorio en estos momentos.

Pero el número exacto de aviones no está claro y el presidente, Volodimir Zelenski, asume ya que probablemente no serán suficientes. Ha comparado el problema con los tanques Abrams llegados de EEUU, de los que sólo obtuvo 31 y no ha utilizado mucho. Pero es posible que todavía no sean suficientes para marcar la diferencia en el campo de batalla, según ha dicho esta semana en la cadena norteamericana FOX.

Cuando el presentador Bret Baier le preguntó en el Instituto Reagan si los 31 Abrams que Ucrania recibió cuando su contraofensiva ya estaba tambaleándose marcaban la diferencia, Zelenski dijo: "No estoy seguro de que tal cantidad de tanques pueda cambiar la situación en el campo de batalla". "Es como el diálogo sobre el F-16", dijo, y agregó que la utilidad se reducía, en cierto modo, a los números y al momento. "Siempre esperamos, como mi madre me esperaba a mí después de la escuela", ironizó. "Esto es lo mismo pero mucho más grave".

"El problema con el F-16", dijo el presidente ucraniano, "es el número y las fechas", agregó. El presidente ucraniano dijo que debido a que Rusia estaba operando tantos aviones de combate "en el territorio de Ucrania", una pequeña cantidad de F-16 no haría ninguna diferencia.

"Incluso si tuviéramos 50, no es nada. Ellos tienen 300. Como estamos defendiendo, necesitamos 128", dijo, añadiendo que a menos que Ucrania tuviera esa cantidad de F-16, no "se compararían con ellos en el campo". cielo." Enfatizó que "será difícil" trabajar así.

Como señaló Zelenski, sus preocupaciones sobre la cantidad de F-16 que llegarán y el momento de esas entregas reflejan las conversaciones en torno a los tanques Abrams proporcionados por Estados Unidos, que arribaron a Ucrania el otoño pasado. Estados Unidos envió sólo 31 M1A1 Abrams en total, y fueron entregados a Ucrania meses después que los tanques británicos y alemanes.

El Abrams es reconocido como un "asesino de tanques" y celebrado por su letalidad y blindaje pesado. Tiene una reputación temible, particularmente dadas sus hazañas en la Guerra del Golfo a principios de los años 1990. Expertos en defensa y ex operadores de tanques han elogiado las capacidades del Abrams, señalando que es muy superior a cualquier tanque ruso.

Pero el Abrams no ha podido librar las batallas para las que fue creado en Ucrania, donde los asaltos blindados masivos no han sido una opción y el combate tanque contra tanque es poco común. También enfrenta amenazas de drones, armas antitanques y minas, y es un objetivo de alto perfil disponible en cantidades limitadas.

En comparación, Ucrania recibió alrededor de 300 vehículos de combate de infantería Bradley fabricados en Estados Unidos, casi 10 veces la cantidad de Abrams enviados.

Los comentarios de Zelenski se produjeron tras el anuncio del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el miércoles temprano de que estaba en marcha la primera transferencia de cazas F-16 a Ucrania, procedentes de Dinamarca y los Países Bajos. "Esos aviones volarán en los cielos de Ucrania este verano para garantizar que Ucrania pueda seguir defendiéndose eficazmente contra la agresión rusa", dijo en el foro público de la OTAN.

La llegada del avión de cuarta generación será importante para Ucrania como una mejora respecto del poder aéreo de Kiev de la era soviética y otro indicador de relaciones más estrechas con Occidente. Pero ha habido dudas sobre cuán útiles serán los cazas en el campo de batalla y si habrá suficientes aviones y pilotos capacitados para marcar la diferencia. También ha habido preocupación de que puedan llegar mucho más tarde de cuando Ucrania más los necesitaba.

Las explicaciones

Occidente ha atribuido el largo camino para llevar los F-16 a Ucrania a una logística complicada. "El problema es que para los F-16, no es tan simple como simplemente conseguir los aviones y entregárselos. Los aviones tienen que ser reconfigurados de las diferentes fuerzas aéreas de las que provienen para hacerlos adecuados y utilizables para la fuerza aérea ucraniana", dijo un funcionario de la OTAN a los periodistas en una sesión informativa al margen de la cumbre del jueves, cita Business Insider.

El funcionario también destacó el entrenamiento, la logística y las capacidades que se requieren para operar y defender los aeródromos y dijo que el proceso de un año de adquisición y entrega de los cazas fue "realmente bastante bueno".

"Si nos fijamos en un programa como este, en general, incluso [cuando] un país aliado en tiempos de paz adopta un nuevo fuselaje como éste, podría llevar mucho, mucho más tiempo poner todo en su lugar", dijo el funcionario.

En una llamada con la prensa el jueves, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reconoció que el "período de preparación" para que los F-16 estuvieran operativos en Ucrania había sido significativo, pero añadió que se esperaba que los aviones tuvieran un impacto a corto plazo y dar a Ucrania la capacidad de recuperar el territorio actualmente ocupado por Rusia.