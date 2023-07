Quién es Alberto González, la pareja de Isabel Díaz Ayuso

Este miércoles se ha hecho público que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, sufrió el martes un aborto natural por el que había tenido que ser intervenida quirúrgicamente. La presidenta de la Comunidad de Madrid estaba embarazada de ocho semanas.

Ayuso mantiene una discreta relación desde hace dos años con Alberto González, un técnico sanitario de 44 años, separado y padre de tres hijos, con el que parece que había dado el paso de ser madre. Un deseo que ha manifestado en varias ocasiones: “Siempre he sido muy familiar y siempre he querido hijos, pero también es verdad que me he volcado en el trabajo y que he sido muy independiente".

De ello habló también con Bertín Osborne cuando fue protagonista del programa Mi casa es la tuya, donde reconocía ser consciente de que el tiempo iba pasando y que nunca se había planteado ser madre soltera.

Presentación oficial

Fue a finales de mayo de 2021 cuando Isabel Díaz Ayuso se convirtió en la gran sorpresa de los quioscos al aparecer en la portada de la revista Lecturas mostrando parte de su vida más personal. La presidenta de la Comunidad de Madrid había sido fotografiada muy cariñosa con un nuevo acompañante en Ibiza, seis meses después de haber puesto fin a su relación con Jairo Alonso.

Las imágenes mostraban a la pareja, relajada y sonriente, paseando sin mascarilla y sentados en una terraza mientras se besaban apasionadamente. Pero, ¿y quién es él?

Portada de Isabel Díaz Ayuso en 'Lecturas'. LECTURAS

Poco tiempo tardó la prensa en ir desvelando la identidad del cariñoso acompañante de Ayuso con el que llevaba varios meses saliendo. Pues bien, este era Alberto González, un madrileño de 44 años, sanitario, divorciado y con tres hijos y con el que, según confirmó la propia Ayuso al periodista Jiménez Losantos, estaba "muy ilusionada" y esperaba que este vez todo saliese bien.

El periodista de esRadio, que mantiene una estrecha relación con Díaz Ayuso, también aseguró desde los micrófonos que esas fotos no habían molestado en absoluta a la presidenta y que cuando se dio cuenta de que las estaban tomando, actuó con total normalidad. “En algún momento esto tenía que salir”, confirmó para concluir que ella sólo quería "ser feliz”.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso en la feria taurina de San Isidro de 2019. Gtres