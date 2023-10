Cinco síntomas de la "ansiedad por separación" en los perros

Al llegar a casa, hay quien tiene la suerte de contar con un compañero fiel que está esperando con ganas su vuelta al hogar. Algunos se abalanzan sobre el recién llegado; otros, se lanzan a comerle a besos. Y, en general, todos los perros suelen mostrarse contentos cuando alguno de los miembros de su familia está de vuelta.

Sin embargo, conviene saber que hay canes que, ante esta ausencia, pueden presentar el trastorno conocido como "ansiedad por separación". Este se da cuando los dueños de los perros no se encuentran con ellos y tiene los siguientes síntomas que recoge la compañía de hospitales y clínicas veterinarias AniCura:

- Intentos de escapar

- Arañar las paredes o las superficies

- Aullidos y/o ladridos

- Llantos

- Autolesiones

Un episodio de estas características puede comenzar en distintos momentos, en función de la situación de cada perro. Algunos reaccionan con uno de estos síntomas unos 20 minutos o media hora antes de que el dueño proceda a marcharse, dado que detectan algunos movimientos o hábitos que repite antes de partir.

También pueden tener esta reacción en el momento justo de la partida o empezar a experimentarlo tiempo después de que el humano se haya marchado. En cualquier caso, "en la mayoría de los casos la ansiedad finaliza cuando el cuidador vuelve a estar en casa", apuntan los expertos.

Cómo se puede tratar

Desde AniCura recogen una serie de tips para tratar la ansiedad por separación en los animales de compañía. Por ejemplo recomiendan no tener un ritual de despedida ni una rutina establecida antes de salir de casa. Otros consejos en esta línea pasan por no prestarle mucha atención al animal antes de partir ni tener una frase de despedida que el perro pueda asociar a nuestra marcha.

Y, al volver a casa, recomiendan esperar a que el can esté más relajado para demostrarle afecto y darle alguna caricia. Y no hacer saludos efusivos a nuestro regreso ni hacerle mucho caso durante los primeros 20 minutos que pasemos en casa. En caso de que, en ausencia del dueño, el animal haya estropeado algo, AniCura aconseja "no castigarlo por lo sucedido, ya que puede incrementar la ansiedad por separación".