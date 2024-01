El veterinario Víctor Algra revela la férrea iniciativa de Holanda para terminar con los perros callejeros 

Lamentablemente, España es uno de los países con más animales abandonados. Así lo refleja el estudio de la Fundación Affinity, que reveló, de acuerdo a los datos de 2021 publicados en 2022, que eran alrededor de 285.500 los perros y gatos que se encuentran en refugios o protectoras de animales.

La situación de España no es extensible a toda Europa, y es que hay países con unas cifras mucho menores e incluso uno no cuenta con perros callejeros. Concretamente, Holanda es "el primer país del mundo donde no hay perros callejeros abandonados desde 2016", reconoció el veterinario Víctor Algra en La Sexta.

La razón de esta erradicación parte de un gran esfuerzo por parte de este país europeo, tal y como afirmó Agra, quien indicó que la clave para conseguir esta cifra está en la concienciación, además de la mano dura. Tanto es así que "las autoridades neerlandesas han creado un cuerpo especial de policía que se llaman los 'Animal Comp'", señaló el veterinario.

Multas severas

Dicho cuerpo, formado por 250 miembros, trabaja para garantizar el bienestar animal durante todo el año. Y es que descuidar a la mascota está sancionado con multas que pueden alcanzar los 16.000 euros.

Sumado a ello, en caso de que se identifique crueldad animal, con la legislación de la nación en la mano, se han emitido sentencias en las que se pide penas de prisión de tres años de los responsables.

Un largo camino para España

En España todavía queda un arduo trabajo para llegar a este número. La nueva ley de bienestar animal, que contempla que no se puede dejar sin supervisión a un animal de compañía más de tres días seguidos, un plazo que se rebaja a 24 horas en el caso de los perros, es un gran paso.

Asimismo, otras medidas como las campañas de esterilización o la obligación de tener a perros y gatos identificados con un chip también están ayudando a concienciar sobre la importancia de tener a los animales cuidados.