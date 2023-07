El increíble hallazgo de la 'medusa inmortal' 

La habilidad que tiene una pequeña criatura marina para escapar de la muerte y rejuvenecer una y otra vez, a la que curiosamente le han puesto el apodo de 'medusa inmortal', aunque su nombre científico esTurritopsis dohrnii, lleva más de un siglo fascinando a la comunidad científica. Ahora, gracias a un estudio dirigido por el biquímico español Carlos López-Otín y que se publicó en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences en 2022, ha revelado nuevos detalles genéticos que intervienen en su enigmática inmortalidad.

Desde que fue descrita por primera vez en 1883, esta diminuta criatura de apenas unos pocos milímetros de longitud ha sido objeto de estudio por tener la habilidad única de revertir su ciclo vital y, en lugar de envejecer y morir después de su etapa reproductiva, rejuvenece hasta una etapa anterior conocida como pólipo.

La habilidad de la 'medusa inmortal' se activa cuando se ve amenazada. Es entonces cuando reabsorbe sus tentáculos y se transforma en una masa de células indiferenciadas en el mar. Luego, es capaz de recuperar a su forma original y generar nuevas medusas adultas, reiniciando su ciclo de vida, a veces hasta 10 veces en solo dos años.

Sin embargo, los científicos de la Universidad de Oviedo dirigidos por Carlos López-Otín arrojaron en 2022 más luz sobre la misteriosa inmortalidad de la medusa. ¿Cómo? Comparando la secuencia del genoma de la Turritopsis dohrnii y su hermana mortal, Turritopsis rubra. Utilizando herramientas bioinformáticas y técnicas de genómica comparativa, lograron identificar hasta mil genes relacionados con el envejecimiento y la reparación del ADN que solo tiene la medusa inmortal.

Estos genes están asociados con procesos celulares fundamentales, como la replicación y la reparación del ADN, el mantenimiento de los telómeros, la renovación de la población de células madre, la comunicación intercelular y la reducción del estrés oxidativo en el ambiente celular. Este descubrimiento abre nuevas vías para desentrañar los procesos celulares y genéticos que están detrás del envejecimiento.

Es importante destacar que, aunque la 'medusa inmortal' posee una increíble habilidad de regeneración, no es completamente inmortal. Aún puede morir por culpa de lesiones graves o falta de alimento. Sin embargo, su sorprendente capacidad de rejuvenecer la hace única y la ha convertido en objeto de gran interés para la investigación científica y el estudio de la biología marina.