La limitación para adoptar un gato en la calle con la nueva ley animal

Pese a los bulos que están circulando últimamente por las redes sociales, adoptar un gato de la calle no derivará en una multa de entre 10.000 y 50.000 euros. Sin embargo, hay que tener muy presente cuáles son los supuestos en los que se puede llevarse a casa a estos animales.

Según la nueva Ley de Bienestar Animal, no se prohíbe la recogida de gatos de la calle. Pero sí que se establecen ciertos límites con las colonias felinas. Estos animales no pueden llevarse a casa así como así, aunque hay tres situaciones que sí las permiten. Cuando sean gatos enfermos que no puedan valerse por sí mismos y requieran de un profesional veterinario y ciertos cuidados médicos, cuando sean gatos sociables que puedan ser adoptados o cachorros en edad de socialización. Pero es importante avisar al Ayuntamiento o al responsable de esa colonia felina de que se va a retirar un gato de ella.

Otro caso son los gatos que no pertenecen a colonias felinas, que suelen ser más sociables con los humanos. Estos serían animales que han vivido en hogares y que después han sido abandonados. Así que pueden ser adoptados y tener una nueva familia.

Recoger un gato de la calle no es un hurto

Maldita.es ha hablado con la Dirección General de Derechos de los Animales para saber si recoger un gato de la calle supone una infracción grave. Sin embargo, aseguran que no es un hurto en ningún caso porque se actúa siguiendo la ley con el objetivo de velar por el bienestar del animal.

Pero sí que supondrá una infracción que se retire a un gato de la calle si no es bajo el precepto de enfermedad del animal o adopción. Y, en este caso, sí que conllevaría multas de entre 10.000 y 50.000 euros.