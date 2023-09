Aramís Fuster destapa a qué famosos ha metido en su libro negro

Cada maestrillo tiene su librillo y cada vidente, su método. Si la famosa Bruja Lola recurría a dos velas negras en cuanto tenía un enfrentamiento con alguien, la aún más famosa Aramís Fuster posee un libro negro en el que inscribe a sus adversarios.

Así lo ha contado en Querido hater, el podcast de Malbert. Durante la charla, Fuster menciona en varios momentos ese libro, que estrenó con la actriz Concha Velasco.

"Me llamaron de Antena 3 para ir al programa de Concha Velasco. Ella fue la primera que entró en mi libro negro porque me hizo una putada que no se la salta un galgo", asegura. Según su versión, le dieron un microespacio pero a la semana siguiente escuchó que la actriz no lo quería. "La puse en el libro negro y como actriz inconmensurable, pero su vida amorosa fatal, se arruinó, su marido le puso los cuernos… ¡y eso fue todo culpa mía!", añade.

Otro de los que figuran en su libro negro es Jorge Javier Vázquez por haberla tratado "con envidia": "Primero, porque soy mujer; segundo, porque soy una belleza; tercero, por mi inteligencia y mi coeficiente intelectual que está a la altura del de Einstein".

"De mi libro negro no le salva ni Dios y yo soy la responsable de que Sálvame acabara", recalca Fuster. En su libro incluyó a la mayoría de los colaboradores, como Paz Padilla —"se le ocurrió, ella muy graciosa, cantarme una saeta cuando acababa de salir del hospital y al poco estaba fuera"—, Kiko Hernández y Kiko Matamoros.

"Bustamante también está porque me hizo un feo muy grande en Crónicas Marcianas", agrega.