Aramis Fuster presume en 8TV de haber acabado son 'Sálvame'

La conocida vidente y tertuliana de televisión Aramis Fuster ha sido entrevistada por 8TV, el canal de televisión en abierto de cobertura autonómica que se emite para Cataluña, donde ha opinado acerca del anunciado final de 'Sálvame'.

Telecinco ha decidido poner fin a uno de los programas más conocidos a nivel nacional. En teoría, la última fecha de emisión es el 13 de junio de 2023, un anuncio del que ha generado un gran debate en gran parte de la sociedad española.

En su caso, Fuster ha presumido durante la entrevista "de haber acabado" con el programa dedicado a la prensa del corazón. El momento ha sido divulgado por la cuenta de TikTok del canal (@8tvcat) y ha recopilado cerca de 20.000 'me gusta' y más de 311.000 reproducciones.

"¿Has provocado el final de 'Sálvame'?", ha preguntado directamente la entrevistadora, recibiendo un rotundo, rápido y conciso "sí" de la invitada. De hecho, ha asegurado, a acontinuación, presumir de ello.

"Yo hice el primer 'Sálvame', el 'golfo', hace ya 14 años, y el primer 'Sálvame' de tarde. Así que fíjate tú si han pasado años. Fíjate si he hecho programas", ha recordado.

También ha cargado contra quienes le han faltado al respeto: "Dije ¿si?. Vale, me callo, transijo y cobro, que he cobrado millonadas de 'Sálvame', pero hasta que a mi se me llenan los cojones y dije que se había acabado".

No obstante, ha admitido que le ha costado "acabar con 'Sálvame'", porque "no ha sido fácil". Para terminar, ha mencionado su "libro negro" para decir que ella no los metió ahí "desde el primer día", sino que "se lo han ido ganando a pulso".