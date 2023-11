Advierten del peligro de la adictiva seta con un sabor delicioso

Recoger setas es una de las actividades favoritas del otoño. Pero también entraña riesgos, pues hay que saber distinguir bien cada hongo para no recolectar las variedades venenosas. Por eso hay que prestar mucha atención y no coger las setas que no se conozcan.

El Día de Valladolid informa que la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid ha lanzado una advertencia sobre la recogida de los verderones o setas de los caballeros, de color amarillento. Han informado de que son tóxicas y que su consumo habitual podría producir rabdomiolisis e, incluso, la muerte.

Su venta está totalmente prohibida, pero hay muchas personas que las recogen de los pinares para después cocinarlas sin saber de sus efectos negativos en la salud. "No hay que aterrorizar a la población, pero deben saber que su consumo reiterado puede llegar a ser mortal", explica Juan Andrés Oria de Rueda, director de la cátedra.

Aunque hay que especificar que si solamente se consumen unas pocas "no se llegaría a producir una afectación real, pero el problema llegaría con un consumo reiterado y prolongado". Y la gente tiende a buscarlas porque tienen un sabor delicioso y generan una sensación de adicción, lo que hace olvidar los riesgos.

Estas setas se encuentran mayoritariamente en pinares de llanura y de montaña. Suelen aparecer con lluvias abundantes y temperaturas suaves y, sobre todo, pueden verse en zonas de Valladolid, Segovia, Palencia o León.