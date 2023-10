Sanidad lanza una serie de advertencias y pide que se abandone una práctica muy común 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha dado este sábado una serie de consejos para recolectar y consumir setas de una forma segura. Las recomendaciones de la agencia hacen hincapié en que se abandone una práctica muy común: la recolección de los recursos micológicos en zonas cercanas a la ciudad y a las carreteras.

"Con la llegada del otoño comienza la temporada de setas. Sigue estos consejos para una recolección y un autoconsumo seguro", ha publicado la AESAN en la red social X.

Si vas a por setas

Los principales consejos de la AESAN apuntan a que no se identifiquen las setas "siguiendo creencias populares o a personas inexpertas, y no hay que fiarse de una foto". Si alguien ofrece setas, pero no hay una seguridad de que sean comestibles, la agencia pide que no se acepten. Y algo que también desaconseja es la recolección de los hongos "en lugares que puedan estar contaminados como ciudades, carreteras, zonas industriales y agrícolas".

Para la AESAN, una vez se recojan las setas es clave una buena limpieza y recomienda hacerlo con un cepillo, un paño húmedo o una navaja. Después, se debe guardar el recurso micológico en una cesta de mimbre o un contenedor con agujeros.

A la hora de consumirlas, la agencia aconseja revisarla una a una y que posteriormente se limpien de nuevo. Por último, dice que para evitar una indigestión es mejor no comerlas crudas y señala que "algunas especies que se creen comestibles solo pierden la toxicidad una vez cocinadas".

"El texto no pretende ser una guía de identificación de setas, sino que aporta consejos para poder disfrutar de estos preciados alimentos con total seguridad", han comunicado en la página web de la AESAN.

"Todos los años se producen intoxicaciones por el consumo de setas silvestres tóxicas. Para evitarlo, siempre que se acuda a recolectarlas, si no se es entendido en la materia, es importante ir acompañado de expertos o pedir asesoramiento antes de su consumo", ha indicado la AESAN.

Además, es necesario seguir una serie de pautas durante su recolección para respetar el ecosistema donde se desarrollan, de manera que se garantice la supervivencia de las especies.