Una española destaca lo que pasa en Noruega en las camas de matrimonio

La usuaria de TikTok Carla, una española que vive en Noruega, va publicando diferentes vídeos en su perfil sobre costumbres típicas del país nórdico que son diferentes a las que hay en España.

En los últimos días, la joven ha incidido en un aspecto que se ha dado cuenta sobre la forma de dormir que tienen: usan edredones individuales incluso hasta en las camas que son dobles o de matrimonio.

"Es una de las cosas que más me sorprendió al llegar a Noruega. Al principio pensé que era un error, pero luego vi que era una tradición bastante implantada que se remonta a la época vikinga, cuando cada uno dormía con su piel", explica.

"Esto se mantuvo porque los noruegos valoran mucho su espacio personal, incluso en la cama, y por las bajas temperaturas, que así cada uno se regula el nivel de calor a su gusto y nadie te roba la manta", añade.

Finalmente, acaba reconociendo que a ella no le gusta: "A mí me parece que no me acaba de convencer porque me gusta acurrucarme con mi novio bajo la manta".